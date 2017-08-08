Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ласицкене будет жить отдельно от сборной России из-за угрозы вирусной инфекции

    Теги чемпионат мира сборная России сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА Мария Ласицкене (Кучина) Елена Орлова

    Официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова сообщила, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене будет поселена отдельно от команды из-за угрозы вирусной инфекции.

    «Случай достаточно серьезный – 30 человек из 900 заболели.

    Сейчас мы пытаемся поселить Ласицкене в другой отель. Она приезжает завтра. Но в настоящее время с россиянами все в порядке, заболевших среди наших нет.

    Те, кто живут в этом отеле, их переселять не будем, у них иммунитет сработал. А Мария – свежая, с самолета, о ней надо позаботиться», – сказала Орлова.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться