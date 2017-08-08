Ласицкене будет жить отдельно от сборной России из-за угрозы вирусной инфекции

Официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова сообщила, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене будет поселена отдельно от команды из-за угрозы вирусной инфекции.

«Случай достаточно серьезный – 30 человек из 900 заболели.

Сейчас мы пытаемся поселить Ласицкене в другой отель. Она приезжает завтра. Но в настоящее время с россиянами все в порядке, заболевших среди наших нет.

Те, кто живут в этом отеле, их переселять не будем, у них иммунитет сработал. А Мария – свежая, с самолета, о ней надо позаботиться», – сказала Орлова.