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    Елена Исинбаева: «Шубенков – просто красавчик, его серебро с золотым отливом»

    Теги Елена Исинбаева бег чемпионат мира сборная России сборная России жен Сергей Шубенков

    Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала результат российского спринтера Сергея Шубенкова на чемпионате мира в Лондоне (2-е место).

    «Сергей Шубенков, ты просто красавчик! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне. Твое серебро с золотым отливом.

    Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко. Просто молодец! Ладони отбила. Поздравляю!» – написала Исинбаева.

    Сергей Шубенков взял серебро в барьерном спринте. Это первая медаль России на чемпионате мира

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