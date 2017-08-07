Елена Исинбаева: «Шубенков – просто красавчик, его серебро с золотым отливом»
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала результат российского спринтера Сергея Шубенкова на чемпионате мира в Лондоне (2-е место).
«Сергей Шубенков, ты просто красавчик! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне. Твое серебро с золотым отливом.
Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко. Просто молодец! Ладони отбила. Поздравляю!» – написала Исинбаева.
Сергей Шубенков взял серебро в барьерном спринте. Это первая медаль России на чемпионате мира
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