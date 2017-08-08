Чемпионат мира. Влодарчик, Рохас и Кипьегон завоевали золото, Ибаргуэн – серебро, Семеня – бронзу
Польская спортсменка Анита Влодарчик одержала победу в метании молота на чемпионате мира в Лондоне.
В тройном прыжке первой стала представительница Венесуэлы Юлимар Рохас.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Женщины
Молот
1. Анита Влодарчик (Польша) – 77,90
2. Чжэн Ван (Китай) – 75,98
3. Мальвина Копрон (Польша) – 74,76
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91
2. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,89
3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,77
1500 м
1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 4.02,59
2. Дженнифер Симпсон (США) – 4.02,76
3. Кастер Семеня (ЮАР) – 4.02,90
4. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.02,97
5. Сифан Хассан (Голландия) – 4.03,34
6. Лора Вейтман (Великобритания) – 4.04,11
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