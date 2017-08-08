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    Чемпионат мира. Влодарчик, Рохас и Кипьегон завоевали золото, Ибаргуэн – серебро, Семеня – бронзу

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    Польская спортсменка Анита Влодарчик одержала победу в метании молота на чемпионате мира в Лондоне.

    В тройном прыжке первой стала представительница Венесуэлы Юлимар Рохас.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Женщины

    Молот

    1. Анита Влодарчик (Польша) – 77,90
    2. Чжэн Ван (Китай) – 75,98
    3. Мальвина Копрон (Польша) – 74,76

    Тройной прыжок

    1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91
    2. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,89
    3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,77

    1500 м

    1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 4.02,59
    2. Дженнифер Симпсон (США) – 4.02,76
    3. Кастер Семеня (ЮАР) – 4.02,90
    4. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.02,97
    5. Сифан Хассан (Голландия) – 4.03,34
    6. Лора Вейтман (Великобритания) – 4.04,11

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