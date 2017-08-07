Усэйн Болт о том, что низкие результаты в спринте связаны с усилением допинг-контроля: «Очень неуважительно заявлять такое»

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил, что низкие результаты спортсменов на 100-метрке на чемпионате мира в Лондоне никак не связаны с усилением допинг-контроля.

Напомним, что Болт занял третье место в своем последнем в карьере забеге. Победу одержал американец Джастин Гэтлин, который дважды отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Думаю, все находят это очень неуважительным. Мы усердно работаем. Джастин показывал высокие результаты на протяжении многих лет, он подтверждал их, так же, как и я.

Молодые атлеты, такие как Коулмен, хорошо бегают, и его выступление показывает, что он станет великим спортсменом.

Бывают травмы, иногда не все идет так гладко, как ты хочешь. Есть неудобный ветер, множество различных факторов влияют на всех нас. Я нахожу это неуважительным, потому что мы показали столько хороших результатов за эти годы. Да, забег был медленным, но мы вышли и показали хорошее шоу», – сказал Болт в эфире BBC.