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    Майкл Джонсон: «Если бы была моя воля, то Гэтлин и другие обманщики никогда бы больше не выступали»

    Теги бег чемпионат мира допинг Джастин Гэтлин сборная США Майкл Джонсон

    Четырехкратный олимпийский чемпион американский бегун Майкл Джонсон рассказал о своем отношении к Джастину Гэтлину.

    «Если бы была моя воля, то Гэтлин и другие обманщики никогда бы больше не выступали. Я всегда придерживался этой позиции.

    Глядя на то, как спортсмены получают медали, которые были отобраны у допингистов, и на то, как медальные церемонии переносятся по времени, чтобы избежать освистывания победителя, я могу сказать, что современная легкая атлетика имеет большие проблемы», – написал Джонсон.

    Он всю жизнь преследовал Болта. Сегодня он его обогнал

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