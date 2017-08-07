Майкл Джонсон: «Если бы была моя воля, то Гэтлин и другие обманщики никогда бы больше не выступали»
Четырехкратный олимпийский чемпион американский бегун Майкл Джонсон рассказал о своем отношении к Джастину Гэтлину.
«Если бы была моя воля, то Гэтлин и другие обманщики никогда бы больше не выступали. Я всегда придерживался этой позиции.
Глядя на то, как спортсмены получают медали, которые были отобраны у допингистов, и на то, как медальные церемонии переносятся по времени, чтобы избежать освистывания победителя, я могу сказать, что современная легкая атлетика имеет большие проблемы», – написал Джонсон.
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