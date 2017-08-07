Чемпионат мира. Американка Боуи завоевала золото на стометровке, Схипперс – 3-я
Американская бегунья Тори Боуи выиграла золото чемпионата мира в Лондоне на стометровке, чемпионка Рио-2016 ямайская спортсменка Элейн Томпсон осталась без медали.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Женщины
100 м
1. Тори Боуи (США) – 10,85
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,86
3. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,96
4. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 10,98
5. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,98
6. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,01
7. Розанжела Сантос (Бразилия) – 11,06
8. Келли-Энн Баптист (Тринидад и Тобаго) – 11,09
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