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    Чемпионат мира. Американка Боуи завоевала золото на стометровке, Схипперс – 3-я

    Теги бег чемпионат мира результаты сборная США жен сборная Ямайки жен сборная Бразилии жен Келли-Энн Баптист сборная Тринидада и Тобаго жен Мюрьель Аур сборная Голландии жен Тори Боуи Дафне Схипперс Мишель-Ли Ахье Элейн Томпсон Мари-Джози Та Лу сборная Кот-д’Ивуара Розанжела Сантос

    Американская бегунья Тори Боуи выиграла золото чемпионата мира в Лондоне на стометровке, чемпионка Рио-2016 ямайская спортсменка Элейн Томпсон осталась без медали.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Женщины

    100 м

    1. Тори Боуи (США) – 10,85
    2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,86
    3. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,96
    4. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 10,98
    5. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,98
    6. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,01
    7. Розанжела Сантос (Бразилия) – 11,06
    8. Келли-Энн Баптист (Тринидад и Тобаго) – 11,09

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