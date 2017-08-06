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    Болельщики освистали Гэтлина во время медальной церемонии на чемпионате мира в Лондоне

    Теги бег чемпионат мира Джастин Гэтлин Усэйн Болт сборная США сборная Ямайки

    Болельщики освистали американца Джастина Гэтлина во время медальной церемонии на чемпионате мира в Лондоне.

    Напомним, что накануне Гэтлин выиграл золото на дистанции 100 м, ямайский спринтер Усэйн Болт стал только третьим.

    При вручении награды Болту большинство людей на стадионе поднялись со своих мест и зааплодировали. 

    Гэтлин два раза за свою карьеру отбывал наказание за применение допинга.

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