Болельщики освистали Гэтлина во время медальной церемонии на чемпионате мира в Лондоне

Болельщики освистали американца Джастина Гэтлина во время медальной церемонии на чемпионате мира в Лондоне.

Напомним, что накануне Гэтлин выиграл золото на дистанции 100 м, ямайский спринтер Усэйн Болт стал только третьим.

При вручении награды Болту большинство людей на стадионе поднялись со своих мест и зааплодировали.

Гэтлин два раза за свою карьеру отбывал наказание за применение допинга.