Болельщики освистали Гэтлина во время медальной церемонии на чемпионате мира в Лондоне
Болельщики освистали американца Джастина Гэтлина во время медальной церемонии на чемпионате мира в Лондоне.
Напомним, что накануне Гэтлин выиграл золото на дистанции 100 м, ямайский спринтер Усэйн Болт стал только третьим.
При вручении награды Болту большинство людей на стадионе поднялись со своих мест и зааплодировали.
Гэтлин два раза за свою карьеру отбывал наказание за применение допинга.
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