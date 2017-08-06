Американский бегун Джастин Гэтлин рассказал о победе на 100-метровке в рамках чемпионата мира, а также о соперничестве с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом.

«Дело не в толпе, я настраиваюсь на каждый забег. Не сбиваюсь с курса. Люди, которые меня любят, поддерживают меня. Мои соотечественники болеют за меня, вот на этом я и фокусировался.

Это какой-то нереальный момент. Это похоже на 2004 год, когда я выиграл на Олимпиаде с небольшим отрывом.

Это потрясающий вечер, это последний вечер Усэйна Болта. У меня было много побед и поражений, я мог соревноваться с ним на протяжении долгих лет, это здорово.

Мы соперники на дорожке, наше противостояние там, но первое, что он сказал мне: «Поздравляю, ты тяжело работал для этого. И ты не заслужил всего этого свиста», – рассказал Гэтлин.

Гэтлин дважды в карьере проваливал допинг-тест.

Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!