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    Джастин Гэтлин: «Болт сказал, что я не заслужил свиста трибун»

    Теги бег чемпионат мира Джастин Гэтлин Усэйн Болт сборная США сборная Ямайки

    Американский бегун Джастин Гэтлин рассказал о победе на 100-метровке в рамках чемпионата мира, а также о соперничестве с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом.

    «Дело не в толпе, я настраиваюсь на каждый забег. Не сбиваюсь с курса. Люди, которые меня любят, поддерживают меня. Мои соотечественники болеют за меня, вот на этом я и фокусировался.

    Это какой-то нереальный момент.  Это похоже на 2004 год, когда я выиграл на Олимпиаде с небольшим отрывом.

    Это потрясающий вечер, это последний вечер Усэйна Болта. У меня было много побед и поражений, я мог соревноваться с ним на протяжении долгих лет, это здорово.

    Мы соперники на дорожке, наше противостояние там, но первое, что он сказал мне: «Поздравляю, ты тяжело работал для этого. И ты не заслужил всего этого свиста», – рассказал Гэтлин.

    Гэтлин дважды в карьере проваливал допинг-тест.

    Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!

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