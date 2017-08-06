Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал свой результат на 100-метровке на чемпионате мира в Лондоне.

Ямайский бегун показал третье время, первым стал американец Джастин Гэтлин. Этот забег стал последним личным стартом в карьере Болта.

«Мой старт… он подвел меня. Обычно он получается у меня лучше. Но сегодня не удался. В этом причина моего поражения. Такое случается. Жаль, что я не смог сделать то, что хотел.

На стадионе была невероятная поддержка, за меня болели, подгоняли меня. Я это очень ценю», – сказал Болт в эфире BBC.

Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!