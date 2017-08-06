Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Усэйн Болт: «Проиграл из-за неудачного старта. Такое случается»

    Теги бег чемпионат мира Усэйн Болт сборная Ямайки

    Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал свой результат на 100-метровке на чемпионате мира в Лондоне.

    Ямайский бегун показал третье время, первым стал американец Джастин Гэтлин. Этот забег стал последним личным стартом в карьере Болта.

    «Мой старт… он подвел меня. Обычно он получается у меня лучше. Но сегодня не удался. В этом причина моего поражения. Такое случается. Жаль, что я не смог сделать то, что хотел.

    На стадионе была невероятная поддержка, за меня болели, подгоняли меня. Я это очень ценю», – сказал Болт в эфире BBC.

    Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!

    Опрос

    Нужно ли Болту уходить?

    2467 голосов
    • Да, он уже не тот
      54%
    • Нет, он еще всех победит
      46%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться