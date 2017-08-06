Усэйн Болт: «Проиграл из-за неудачного старта. Такое случается»
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал свой результат на 100-метровке на чемпионате мира в Лондоне.
Ямайский бегун показал третье время, первым стал американец Джастин Гэтлин. Этот забег стал последним личным стартом в карьере Болта.
«Мой старт… он подвел меня. Обычно он получается у меня лучше. Но сегодня не удался. В этом причина моего поражения. Такое случается. Жаль, что я не смог сделать то, что хотел.
На стадионе была невероятная поддержка, за меня болели, подгоняли меня. Я это очень ценю», – сказал Болт в эфире BBC.
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