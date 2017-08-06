Гэтлин поклонился Болту после того, как обыграл его на ЧМ-2017
Американский бегун Джастин Гэтлин поклонился восьмикратному олимпийскому чемпионат Усэйну Болту после финала на дистанции 100 м в рамках чемпионата мира в Лондоне.
Гэтлин одержал победу, прервав беспроигрышную серию ямайского бегуна на данной дистанции. Болт завоевал бронзовую медаль. Этот забег стал последним личным стартом в карьере ямайца.
После забега Болт поздравил Гэтлина с победой, американец в свою очередь встал на колено и поклонился 11-кратному чемпиону мира.
Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!
Фото: REUTERS/Phil Noble
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