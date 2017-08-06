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    Между победами Гэтлина на чемпионатах мира прошло 12 лет. Такого в легкой атлетике еще не было

    Теги бег чемпионат мира Джастин Гэтлин сборная США рекорды

    Американский спринтер Джастин Гэтлин одержал победу на 100-метровке в рамках чемпионата мира в Лондоне.

    Это третье золото в карьере американца. Олимпийский чемпион Афин-2004 последний раз выигрывал на чемпионатах мира в 2005 году. Тогда в Хельсинки он стал лучшим на дистанциях 100 и 200 м.

    Таким образом, между победами Гэтлина прошло 12 лет. Впервые в истории легкой атлетики спортсмен одержал вторую победу спустя такой долгий промежуток времени. Максимальный разрыв между двумя победами на чемпионатах мира составлял 8 лет.

    Гэтлин стал также самым возрастным победителем 100-метровки. Он выиграл забег в возрасте 35 лет и 176 дней.

    Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!

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