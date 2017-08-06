Между победами Гэтлина на чемпионатах мира прошло 12 лет. Такого в легкой атлетике еще не было
Американский спринтер Джастин Гэтлин одержал победу на 100-метровке в рамках чемпионата мира в Лондоне.
Это третье золото в карьере американца. Олимпийский чемпион Афин-2004 последний раз выигрывал на чемпионатах мира в 2005 году. Тогда в Хельсинки он стал лучшим на дистанциях 100 и 200 м.
Таким образом, между победами Гэтлина прошло 12 лет. Впервые в истории легкой атлетики спортсмен одержал вторую победу спустя такой долгий промежуток времени. Максимальный разрыв между двумя победами на чемпионатах мира составлял 8 лет.
Гэтлин стал также самым возрастным победителем 100-метровки. Он выиграл забег в возрасте 35 лет и 176 дней.
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