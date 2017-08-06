Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Болт впервые в карьере проиграл в финале 100-метровки на главном старте

    Теги бег чемпионат мира Усэйн Болт сборная Ямайки

    Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завоевал бронзу на 100-метровке на чемпионате мира в Лондоне.

    Для ямайского бегуна это стало первым поражением в финальном забеге на данной дистанции в карьере.

    Болт выигрывал 100-метрвоку на всех крупнейших соревнованиях с 2009 по 2016 год. Исключением был чемпионат мира 2011 года, когда он был дисквалифицирован в финале из-за фальстарта.

    Единственный раз до сегодняшнего дня, когда Болт в личном старте не выигрывал, был забег на 200 м на чемпионате мира 2007 года. Тогда ямаец стал вторым, уступив американку Тайсону Гэю.

    Чемпионат мира 2017 года станет для Болта последним турниром в карьере. Он пробежит только эстафету 4х100 м.

    Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!

    Опрос

    Нужно ли Болту уходить?

    980 голосов
    • Да, он уже не тот
      56%
    • Нет, он еще всех победит
      44%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться