Болт впервые в карьере проиграл в финале 100-метровки на главном старте

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завоевал бронзу на 100-метровке на чемпионате мира в Лондоне.

Для ямайского бегуна это стало первым поражением в финальном забеге на данной дистанции в карьере.

Болт выигрывал 100-метрвоку на всех крупнейших соревнованиях с 2009 по 2016 год. Исключением был чемпионат мира 2011 года, когда он был дисквалифицирован в финале из-за фальстарта.

Единственный раз до сегодняшнего дня, когда Болт в личном старте не выигрывал, был забег на 200 м на чемпионате мира 2007 года. Тогда ямаец стал вторым, уступив американку Тайсону Гэю.

Чемпионат мира 2017 года станет для Болта последним турниром в карьере. Он пробежит только эстафету 4х100 м.

Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!