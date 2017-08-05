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    Чемпионат мира. Болт поборется за золото на 100-метровке в последнем личном забеге в карьере

    Теги бег чемпионат мира Джастин Гэтлин результаты Усэйн Болт сборная США сборная Ямайки сборная Великобритании сборная Китая сборная Франции Йохан Блэйк сборная ЮАР Джимми Вико Кристиан Коулмен Акани Симбине Рис Прескод

    Сегодня на чемпионате мира в Лондоне состоится финал на дистанции 100 м у мужчин.

    Этот забег станет последним личным стартом в карьере восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Мужчины

    100 м

    Начало – 23.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport.

    Старт-лист

    1. Су Бинтянь (Китай)
    2. Джимми Вико (Франция)
    3. Усэйн Болт (Ямайка)
    4. Кристиан Коулмен (США)
    5. Акани Симбине (ЮАР)
    6. Йохан Блэйк (Ямайка)
    7. Джастин Гэтлин (США)
    8. Рис Прескод (Великобритания)

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