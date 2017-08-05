Сегодня на чемпионате мира в Лондоне состоится финал на дистанции 100 м у мужчин.

Этот забег станет последним личным стартом в карьере восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

100 м

Начало – 23.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», Eurosport.

Старт-лист

1. Су Бинтянь (Китай)

2. Джимми Вико (Франция)

3. Усэйн Болт (Ямайка)

4. Кристиан Коулмен (США)

5. Акани Симбине (ЮАР)

6. Йохан Блэйк (Ямайка)

7. Джастин Гэтлин (США)

8. Рис Прескод (Великобритания)