Сегодня на чемпионате мира в Лондоне пройдет финал в прыжках в длину среди мужчин.

Российский прыгун Александр Меньков в квалификации показал 5-й результат (8,07 м).

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

Прыжки в длину

Начало – 22.05 по московскому времени.

Старт-лист

1. Фабрис Лапьерр (Австралия)

2. Луво Маньонга (ЮАР)

3. Майкель Массо (Куба)

4. Джэррион Лоусон (США)

5. Рушвал Самааи (ЮАР)

6. Радек Юшка (Чехия)

7. Ван Цзянань (Китай)

8. Дамар Форбс (Ямайка)

9. Александр Меньков (Россия)

10. Михель Торнеус (Швеция)

11. Эмилиано Ласа (Уругвай)

12. Юйхао Ши (Китай)