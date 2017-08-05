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    Чемпионат мира. Меньков поборется за медаль в прыжках в длину

    Теги прыжки в длину чемпионат мира сборная России результаты сборная США Фабрис Лапьерр Александр Меньков Михель Торнеус Ван Цзянань Луво Маньонга Рушвал Самааи Радек Юшка Джэррион Лоусон

    Сегодня на чемпионате мира в Лондоне пройдет финал в прыжках в длину среди мужчин.

    Российский прыгун Александр Меньков в квалификации показал 5-й результат (8,07 м).

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Мужчины

    Прыжки в длину

    Начало – 22.05 по московскому времени.

    Старт-лист

    1. Фабрис Лапьерр (Австралия)
    2. Луво Маньонга (ЮАР)
    3. Майкель Массо (Куба)
    4. Джэррион Лоусон (США)
    5. Рушвал Самааи (ЮАР)
    6. Радек Юшка (Чехия)
    7. Ван Цзянань (Китай)
    8. Дамар Форбс (Ямайка)
    9. Александр Меньков (Россия)
    10. Михель Торнеус (Швеция)
    11. Эмилиано Ласа (Уругвай)
    12. Юйхао Ши (Китай)

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