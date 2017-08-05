Российский толкатель ядра Александр Лесной не думал, что его слова о судействе на чемпионате мира в Лондоне попадут в прессу.

Лесной принес извинения за резкие высказывания в адрес судьи квалификации, в ходе которой россиянин не смог отобраться в финальную часть турнира.

«Я извиняюсь за свои эмоции и сказанное, я был зол на судью, потому как он посчитал, как мне уже после сказали, что я отрывал ядро от шеи, и он был уверен, что бросок был. Бред полный, не знающий правил судья!

Свое мнение, то, что я сказал в гневе вам, я не хотел доносить до мира! Я вам высказал просто наедине, как человек человеку, не подумав, что вы это пустите (в печать).

И судью в секторе я плохими словами не обзывал! Я ему крикнул только, что он не правильно судит! Я ни в коем разе не хотел подвести команду или еще что-то», – написал Лесной в комментариях под постом начальника отдела по работе со СМИ сайта RusAthletics Аллы Глущенко.

Толкатель ядра Александр Лесной: «Судья – урод полный, две попытки мне засудил»