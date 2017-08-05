Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Лесной: «Мнение о судействе на чемпионате мира высказал в гневе, не думал, что это попадет в прессу»

    Теги чемпионат мира сборная России толкание ядра Александр Лесной

    Российский толкатель ядра Александр Лесной не думал, что его слова о судействе на чемпионате мира в Лондоне попадут в прессу.

    Лесной принес извинения за резкие высказывания в адрес судьи квалификации, в ходе которой россиянин не смог отобраться в финальную часть турнира.

    «Я извиняюсь за свои эмоции и сказанное, я был зол на судью, потому как он посчитал, как мне уже после сказали, что я отрывал ядро от шеи, и он был уверен, что бросок был. Бред полный, не знающий правил судья!

    Свое мнение, то, что я сказал в гневе вам, я не хотел доносить до мира! Я вам высказал просто наедине, как человек человеку, не подумав, что вы это пустите (в печать).

    И судью в секторе я плохими словами не обзывал! Я ему крикнул только, что он не правильно судит! Я ни в коем разе не хотел подвести команду или еще что-то», – написал Лесной в комментариях под постом начальника отдела по работе со СМИ сайта RusAthletics Аллы Глущенко.

    Толкатель ядра Александр Лесной: «Судья – урод полный, две попытки мне засудил»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться