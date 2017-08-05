Сегодня на чемпионате мира в Лондоне пройдут полуфинальные забеги на дистанции 100 м у мужчин. В стартах примут участие ямаец Усэйн Болт и американец Джастин Гэтлин.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

100 м

Полуфинал

Старт-лист

1 забег

Начало – 21.05 по московскому времени

1. Акани Симбине (ЮАР)

2. Аска Кэмбридж (Япония)

3. Джеймс Дасаолу (Великобритания)

4. Джулиан Форте (Ямайка)

5.Джастин Гэтлин (США)

6. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар)

7. Кукен Ким (Южная Корея)

9. Се Чжэнье (Китай)

2 забег

Начало - 21.12 по московскому времени

1. Эммануэль Матади (Либерия)

2. Алекс Уилсон (Швейцария)

3. Йохан Блэйк (Ямайка)

4. Абдул Хаким Сани Браун (Япония)

6. Су Бинтянь (Китай)

7. Як Али Харви (Турция)

8. Кристофер Белчер (США)

9. Рис Прескод (Великобритания)

3 забег

Начало - 21.19 по московскому времени

1. Шухей Тада (Япония)

2. Эмре Зафер Барнс (Турция)

3. Кристиан Коулмен (США)

4. Эндрю Фишер (Бахрейн)

5. Усэйн Болт (Ямайка)

6. Чиджинду Уйя (Великобритания)

7. Джимми Вико (Франция)

8. Седжае Грин (Антигуа и Барбуда)