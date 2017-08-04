Болт вышел в полуфинал стометровки на чемпионате мира в Лондоне с результатом 10,07
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне прошли квалификационные забеги на стометровке у мужчин. Ямаец Усэйн Болт, завершающий карьеру, прошел в полуфинал с результатом 10,07.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Квалификация
Вечерняя сессия
Мужчины
100 м
1 забег
1. Кристиан Коулмен (США) – 10,01
2. Як Али Харви (Турция) – 10,13
3. Седжае Грин (Антигуа и Барбуда) – 10,21
4. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,24
2 забег
1. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,05
2. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,13
3. Се Чжэнье (Китай) – 10,13
4. Эмре Зафер Барнс (Турция) – 10,22
3 забег
1. Джулиан Форте (Ямайка) – 9,99
2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 10,02
3. Рис Прескод (Великобритания) – 10,03
4. Акани Симбине (ЮАР) – 10,15
5. Алекс Уилсон (Швейцария) – 10,24
4 забег
1. Cy Бинтянь (Китай) – 10,03
2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,07
3. Кристофер Белчер (США) – 10,13
4. Аска Кэмбридж (Япония) – 10,21
5 забег
1. Джастин Гэтлин (США) – 10,05
2. Эндрю Фишер (Бахрейн) – 10,19
3. Кукен Ким (Южная Корея) – 10,24
6 забег
1. Усэйн Болт (Ямайка) – 10,07
2. Джеймс Дасаолу (Великобритания) – 10,13
3. Джимми Вико (Франция) – 10,15
4. Шухей Тада (Япония) – 10,19
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