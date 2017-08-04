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    Болт вышел в полуфинал стометровки на чемпионате мира в Лондоне с результатом 10,07

    Теги бег чемпионат мира Джастин Гэтлин результаты Усэйн Болт сборная США сборная Ямайки сборная Великобритании сборная Японии сборная Бахрейна сборная Китая сборная Франции Йохан Блэйк сборная ЮАР сборная Южной Кореи Джимми Вико сборная Швейцарии сборная Турции Джеймс Дасаолу Бинтянь Су Джулиан Форте Кристиан Коулмен Акани Симбине Бен-Юссеф Мейте сборная Кот-д’Ивуара Чиджинду Уйя Алекс Уилсон Як Али Харви Седжае Грин Абдул Хаким Сани Браун Се Чжэнье Рис Прескод Кристофер Белчер Эндрю Фишер Кукен Ким Эммануэль Матади Эмре Зафер Барнс Аска Кэмбридж Шухей Тада

    Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне прошли квалификационные забеги на стометровке у мужчин. Ямаец Усэйн Болт, завершающий карьеру, прошел в полуфинал с результатом 10,07.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Квалификация

    Вечерняя сессия

    Мужчины

    100 м

    1 забег

    1. Кристиан Коулмен (США) – 10,01
    2. Як Али Харви (Турция) – 10,13
    3. Седжае Грин (Антигуа и Барбуда) – 10,21
    4. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,24

    2 забег

    1. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,05
    2. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,13
    3. Се Чжэнье (Китай) – 10,13
    4. Эмре Зафер Барнс (Турция) – 10,22

    3 забег

    1. Джулиан Форте (Ямайка) – 9,99
    2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 10,02
    3. Рис Прескод (Великобритания) – 10,03
    4. Акани Симбине (ЮАР) – 10,15
    5. Алекс Уилсон (Швейцария) – 10,24

    4 забег

    1. Cy Бинтянь (Китай) – 10,03
    2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,07
    3. Кристофер Белчер (США) – 10,13
    4. Аска Кэмбридж (Япония) – 10,21

    5 забег

    1. Джастин Гэтлин (США) – 10,05
    2. Эндрю Фишер (Бахрейн) – 10,19
    3. Кукен Ким (Южная Корея) – 10,24

    6 забег

    1. Усэйн Болт (Ямайка) – 10,07
    2. Джеймс Дасаолу (Великобритания) – 10,13
    3. Джимми Вико (Франция) – 10,15
    4. Шухей Тада (Япония) – 10,19

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