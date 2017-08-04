Болт вышел в полуфинал стометровки на чемпионате мира в Лондоне с результатом 10,07

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне прошли квалификационные забеги на стометровке у мужчин. Ямаец Усэйн Болт, завершающий карьеру, прошел в полуфинал с результатом 10,07.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Квалификация

Вечерняя сессия

Мужчины

100 м

1 забег

1. Кристиан Коулмен (США) – 10,01

2. Як Али Харви (Турция) – 10,13

3. Седжае Грин (Антигуа и Барбуда) – 10,21

4. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,24

2 забег

1. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,05

2. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,13

3. Се Чжэнье (Китай) – 10,13

4. Эмре Зафер Барнс (Турция) – 10,22

3 забег

1. Джулиан Форте (Ямайка) – 9,99

2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 10,02

3. Рис Прескод (Великобритания) – 10,03

4. Акани Симбине (ЮАР) – 10,15

5. Алекс Уилсон (Швейцария) – 10,24

4 забег

1. Cy Бинтянь (Китай) – 10,03

2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,07

3. Кристофер Белчер (США) – 10,13

4. Аска Кэмбридж (Япония) – 10,21

5 забег

1. Джастин Гэтлин (США) – 10,05

2. Эндрю Фишер (Бахрейн) – 10,19

3. Кукен Ким (Южная Корея) – 10,24

6 забег

1. Усэйн Болт (Ямайка) – 10,07

2. Джеймс Дасаолу (Великобритания) – 10,13

3. Джимми Вико (Франция) – 10,15

4. Шухей Тада (Япония) – 10,19