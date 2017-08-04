Чемпионат мира. Дибаба и Семеня вышли в полуфинал на дистанции 1500 м
Сегодня в Лондоне, где стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, проходит вечерняя квалификационная сессия.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Квалификация
Вечерняя сессия
Женщины
1500 м
Эфиопка Гензебе Дибаба вышла в полуфинал с лучшим результатом (4.02,67), южноафриканка Кастер Семеня стала второй (4.02,84), третьей была кенийка Фэйт Кипьегон (4.03,09).
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