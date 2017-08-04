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    Чемпионат мира. Дибаба и Семеня вышли в полуфинал на дистанции 1500 м

    Теги бег чемпионат мира результаты сборная Кении жен сборная Эфиопии жен сборная ЮАР жен Кастер Семеня Гензебе Дибаба Фэйт Кипьегон

    Сегодня в Лондоне, где стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, проходит вечерняя квалификационная сессия.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Квалификация

    Вечерняя сессия

    Женщины

    1500 м

    Эфиопка Гензебе Дибаба вышла в полуфинал с лучшим результатом (4.02,67), южноафриканка Кастер Семеня стала второй (4.02,84), третьей была кенийка Фэйт Кипьегон (4.03,09).

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