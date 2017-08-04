Президент Федерации легкой атлетики Ямайки: «Больше стран поддержало бы возвращение России, если бы голосование было закрытым»

Президент Административной ассоциации легкой атлетики Ямайки (JAAA) Уоррен Блейк считает, что большее количество стран поддержало бы восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах, если бы голосование по этому поводу было бы закрытым.

Напомним, что на голосовании, прошедшем перед чемпионатом мира-2017, только 21 страна из 187 поддержала возвращение России на международные соревнования. Ямайка была одной из таких стран.

«Посмотрите, сколько уже российских спортсменов выступают на международных стартах, хоть и не под своим флагом. Между тем, очень многие считают, что российские спортсмены должны выступать за свою страну.

Россия проделала огромный путь для своего возвращения. Выполнила множество критериев. Так в чем проблема? В открытом голосовании. Многие просто не могли проголосовать так, как хотели, потому что голосование было открытым», – рассказал Блэйк.