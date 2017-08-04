Сегодня в Лондоне стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Это будет последний забег Болта

Сегодня в столице Великобритании стартует 16-й чемпионат мира по легкой атлетике.

В Лондоне выступят 19 российских легкоатлетов, которые были допущены в качестве нейтральных спортсменов и выполнили квалификационный норматив. Среди них два действующих чемпиона мира, которые будут защищать свои титулы, завоеванные в 2015 году в Пекине: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и бегун на 110 м с/б Сергей Шубенков.

Российские атлеты не смогут выступить под национальным флагом, потому что Всероссийская федерация до сих пор отстранена и не является членом IAAF.

Чемпионат мира-2017 станет последним турниром для восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта. Ямайский спринтер выступит в Лондоне на двух дистанциях – 100-метровке и эстафете 4х100 м.

Всего за время турнира будет разыграно 48 комплектов медалей. Впервые в истории женщины пройдут дистанцию 50 км в спортивной ходьбе (раньше она значилась только в мужской программе). Решение об этом было принято 23 июля.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

Прямые трансляции из Лондона будут вести телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и Eurosport. С расписанием финалов чемпионата мира можно ознакомиться здесь.

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