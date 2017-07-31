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    Лос-Анджелес и МОК достигли соглашения о проведении Игр-2028

    Теги МОК Олимпиада-2024 Олимпиада-2028

    Лос-Анджелес примет Олимпийские игры 2028 года, Париж станет столицей Игр-2024.

    По информации Los Angeles Times, чиновникам американского города и представителям Международного олимпийского комитета (МОК) удалось достичь соглашения насчет проведения Летних игр в 2028 году. 

    Таким образом, Игры-2024 достанутся Парижу.

    Издание Inside the games сообщает, что официальное подтверждение от МОК будет озвучено в ближайшее время. 

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