Лос-Анджелес и МОК достигли соглашения о проведении Игр-2028

Лос-Анджелес примет Олимпийские игры 2028 года, Париж станет столицей Игр-2024.

По информации Los Angeles Times, чиновникам американского города и представителям Международного олимпийского комитета (МОК) удалось достичь соглашения насчет проведения Летних игр в 2028 году.

Таким образом, Игры-2024 достанутся Парижу.

Издание Inside the games сообщает, что официальное подтверждение от МОК будет озвучено в ближайшее время.