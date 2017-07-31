Международная федерация легкой атлетики запретила россиянам петь гимн в официальных гостиницах ЧМ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским атлетам слушать и петь гимн на всех официальных объектах чемпионата мира, включая гостиницы.

По регламенту турнира, нейтральный спортсмен не имеет права прослушивать гимн при помощи средств звуковоспроизведения или исполнять его а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия.

Запрет не ограничивается соревновательным стадионом и разминочными аренами и распространяется на зону регистрации, тренировочные арены и гостиницы.

Также нейтральным атлетам запрещено использовать спортивную форму цвета национального флага и изображать символику своего государства на теле.

Ранее IAAF допустила 19 российских атлетов к участию в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.