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    Международная федерация легкой атлетики запретила россиянам петь гимн в официальных гостиницах ЧМ

    Теги чемпионат мира сборная России сборная России жен IAAF

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским атлетам слушать и петь гимн на всех официальных объектах чемпионата мира, включая гостиницы.

    По регламенту турнира, нейтральный спортсмен не имеет права прослушивать гимн при помощи средств звуковоспроизведения или исполнять его а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия.

    Запрет не ограничивается соревновательным стадионом и разминочными аренами и распространяется на зону регистрации, тренировочные арены и гостиницы.

    Также нейтральным атлетам запрещено использовать спортивную форму цвета национального флага и изображать символику своего государства на теле.

    Ранее IAAF допустила 19 российских атлетов к участию в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.

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