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    Сергей Шубенков: «Удивительно, что Болт решил завершить карьеру. Он еще не старый»

    Теги бег чемпионат мира сборная России Усэйн Болт сборная Ямайки Сергей Шубенков

    Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал решение восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта завершить карьеру.

    «Болт – персонаж феноменальный. Удивительно, что он решил заканчивать, поскольку по возрасту еще не старый. Он символизировал целую эру в легкой атлетике и грустно, что она заканчивается.

    Но его понять можно, ведь он выиграл все, что можно, к чему ему еще идти, у него все есть», – сказал Шубенков.

    30-летний Болт сообщил, что чемпионат мира в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа, станет последним турниром в его карьере.

    Последний сезон Усэйна Болта. Остался последний забег!

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