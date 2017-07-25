Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал решение восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта завершить карьеру.

«Болт – персонаж феноменальный. Удивительно, что он решил заканчивать, поскольку по возрасту еще не старый. Он символизировал целую эру в легкой атлетике и грустно, что она заканчивается.

Но его понять можно, ведь он выиграл все, что можно, к чему ему еще идти, у него все есть», – сказал Шубенков.

30-летний Болт сообщил, что чемпионат мира в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа, станет последним турниром в его карьере.

Последний сезон Усэйна Болта. Остался последний забег!