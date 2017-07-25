Российский прыгун тройным Люкман Адамс сообщил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила его заявку на участие в турнирах в качестве нейтрального спортсмена.

«Пятьдесят три человека, в том числе меня, не допустили на основании доклада Макларена», – сказал Адамс.

«Пришел ответ, в нем говорится о том, что я состою под личным номером в докладе Макларена. А там размещены записки сумасшедшего.

Мне вменяется то, что я там упоминаюсь в связи с тем, что в 2007-2008 годах у меня был превышен уровень тестостерона. Но тогда я проходил официальный мониторинг и доказал, что это является моей природной особенностью, с этим разрешением я выступал на международных соревнованиях», – цитирует Адамса ТАСС

По словам министра спорта России Павла Колобкова, Адамс отстранен не на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, а по другой причине.

Отказ получил также олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Иван Ухов, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.