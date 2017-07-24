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    19 российских легкоатлетов точно выступят на чемпионате мира в Лондоне

    Теги чемпионат мира сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила участие 19 россиян на чемпионате мира в Лондоне.

    Ранее Российская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в IAAF 20 заявок российских спортсменов на участие в чемпионате мира в Лондоне; среди 20 претендентов на участие значилось имя информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии Степановой. В конечном списке, утвержденном IAAF, имени Степановой нет.

    «Только что пришел официальный ответ из IAAF с подтверждением участия наших спортсменов и их сопровождающих лиц в чемпионате мира в Лондоне — 19 спортсменов и 12 сопровождающих.

    В письме IAAF говорится: «Мы с удовольствием подтверждаем участие спортсменов, перечисленных ниже, в нейтральном статусе в предстоящем чемпионате мира IAAF в Лондоне», – прокомментировала решение IAAF начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

    Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.

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