19 российских легкоатлетов точно выступят на чемпионате мира в Лондоне

Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила участие 19 россиян на чемпионате мира в Лондоне.

Ранее Российская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в IAAF 20 заявок российских спортсменов на участие в чемпионате мира в Лондоне; среди 20 претендентов на участие значилось имя информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии Степановой. В конечном списке, утвержденном IAAF, имени Степановой нет.

«Только что пришел официальный ответ из IAAF с подтверждением участия наших спортсменов и их сопровождающих лиц в чемпионате мира в Лондоне — 19 спортсменов и 12 сопровождающих.

В письме IAAF говорится: «Мы с удовольствием подтверждаем участие спортсменов, перечисленных ниже, в нейтральном статусе в предстоящем чемпионате мира IAAF в Лондоне», – прокомментировала решение IAAF начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.