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    Основатель бренда ZA Sport: «Пусть люди критикуют форму. Мне приятно, что я смогла обратить их внимание на юниоров»

    Теги сборная России сборная России жен ZA Sport Анастасия Задорина

    Основатель бренда ZA Sport Анастасия Задорина прокомментировала критику новой формы юниорской сборной России, которую компания представила в середине июля.

    Напомним, что ZA Sport является официальным экипировщиком олимпийской сборной России.

    «Мы прекрасно знали, что презентация вызовет ажиотаж, будет много как положительных отзывов, так и отрицательных отзывов. Нас это не удивило, мы, наоборот, были рады, что наши труды были замечены и не прошли даром. 

    К форме для юниорской сборной никогда не было приковано столько внимания. Поэтому пусть люди критикуют, привыкают к новому бренду, новому экипировщику, новой одежде, новому стилю. Мне очень приятно, что я смогла сделать так, чтобы люди обратили внимание на юниоров, которые развиваются на наших глазах и вырастают в спортсменов взрослой сборной.

    За основу мы взяли серый цвет, плюс российский триколор, который раньше не использовался в таком объеме, как это сделал ZA Sport. Мы смогли его красиво вписать, выдержали пантоны цветов, чтобы синий не получился темнее, а красный – светлее, он не бьет в оранжевый. Мы подошли к этому очень ответственно.

    Почему серый цвет? Во-первых, серый – это очень модный цвет, который будет актуальным еще не один год. Плюс, я как дизайнер обращаю внимание, что юноши и девушки у нас абсолютно разные: цвет волос, комплекция, тип внешности, поэтому мы не можем нарядить всех в красное, зеленое или желтое. Это молодежь, которая борется за нашу страну, они должны выглядеть презентабельно. Пусть лучше спортивные достижения ребят будут яркими, а не их одежда.

    Мы экипировали всех спортсменов и получили от них положительные отзывы, комментарии и пожелания. Для меня это самое главное. Я общалась с ребятами лично, мы также рассылали анкеты для того, чтобы изучить, какие бренды и цвета им больше нравятся, какие нюансы были в предыдущей форме, что бы они хотели изменить.

    Думаю, что если не на 100 процентов осуществила их мечту, то на 98 уж точно. Да, быть может и остались какие-то неучтенные нюансы, но у нас было всего три месяца на то, чтобы сделать эту одежду. Я горжусь своими дизайнерами и буду гордиться ими всегда», – рассказала Задорина.

    У сборной России новая форма. Серая

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