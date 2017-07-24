Основатель бренда ZA Sport Анастасия Задорина прокомментировала критику новой формы юниорской сборной России, которую компания представила в середине июля.

Напомним, что ZA Sport является официальным экипировщиком олимпийской сборной России.

«Мы прекрасно знали, что презентация вызовет ажиотаж, будет много как положительных отзывов, так и отрицательных отзывов. Нас это не удивило, мы, наоборот, были рады, что наши труды были замечены и не прошли даром.

К форме для юниорской сборной никогда не было приковано столько внимания. Поэтому пусть люди критикуют, привыкают к новому бренду, новому экипировщику, новой одежде, новому стилю. Мне очень приятно, что я смогла сделать так, чтобы люди обратили внимание на юниоров, которые развиваются на наших глазах и вырастают в спортсменов взрослой сборной.

За основу мы взяли серый цвет, плюс российский триколор, который раньше не использовался в таком объеме, как это сделал ZA Sport. Мы смогли его красиво вписать, выдержали пантоны цветов, чтобы синий не получился темнее, а красный – светлее, он не бьет в оранжевый. Мы подошли к этому очень ответственно.

Почему серый цвет? Во-первых, серый – это очень модный цвет, который будет актуальным еще не один год. Плюс, я как дизайнер обращаю внимание, что юноши и девушки у нас абсолютно разные: цвет волос, комплекция, тип внешности, поэтому мы не можем нарядить всех в красное, зеленое или желтое. Это молодежь, которая борется за нашу страну, они должны выглядеть презентабельно. Пусть лучше спортивные достижения ребят будут яркими, а не их одежда.

Мы экипировали всех спортсменов и получили от них положительные отзывы, комментарии и пожелания. Для меня это самое главное. Я общалась с ребятами лично, мы также рассылали анкеты для того, чтобы изучить, какие бренды и цвета им больше нравятся, какие нюансы были в предыдущей форме, что бы они хотели изменить.

Думаю, что если не на 100 процентов осуществила их мечту, то на 98 уж точно. Да, быть может и остались какие-то неучтенные нюансы, но у нас было всего три месяца на то, чтобы сделать эту одежду. Я горжусь своими дизайнерами и буду гордиться ими всегда», – рассказала Задорина.

У сборной России новая форма. Серая