IAAF допустила Литвинова и еще 7 россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще 8 россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.
К стартам допущены:
Илья Иванюк (прыжки в высоту)
Сергей Литвинов (молот)
Алена Лутковская (прыжки с шестом)
Данил Лысенко (прыжки в высоту)
София Палкина (молот)
Валерий Пронкин (молот)
Владислав Сарайкин (спортивная ходьба)
Екатерина Соколенко (бег на 3000 м с/п)
В этот раз Антидопинговый совет IAAF рассмотрел 61 заявку от российских спортсменов на выступление под нейтральным флагом, 53 из них были отклонены.
Ранее к международным стартам в качестве нейтральных атлетов был допущен 41 российский спортсмен, в том числе лидеры сборной – Сергей Шубенков, Мария Ласицкене, Александр Меньков, Дарья Клишина, Анжелика Сидорова и Даниил Цыплаков.
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