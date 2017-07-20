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    IAAF допустила Литвинова и еще 7 россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов

    Теги бег спортивная ходьба метания сборная России сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом IAAF Сергей Литвинов Илья Иванюк Екатерина Соколенко Алена Лутковская Данил Лысенко Владислав Сарайкин София Палкина Валерий Пронкин

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще 8 россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.

    К стартам допущены:

    Илья Иванюк (прыжки в высоту)
    Сергей Литвинов (молот)
    Алена Лутковская (прыжки с шестом)
    Данил Лысенко (прыжки в высоту)
    София Палкина (молот)
    Валерий Пронкин (молот)
    Владислав Сарайкин (спортивная ходьба)
    Екатерина Соколенко (бег на 3000 м с/п)

    В этот раз Антидопинговый совет IAAF рассмотрел 61 заявку от российских спортсменов на выступление под нейтральным флагом, 53 из них были отклонены.

    Ранее к международным стартам в качестве нейтральных атлетов был допущен 41 российский спортсмен, в том числе лидеры сборной – Сергей Шубенков, Мария Ласицкене, Александр Меньков, Дарья Клишина, Анжелика Сидорова и Даниил Цыплаков.

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