IAAF допустила Литвинова и еще 7 россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще 8 россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.

К стартам допущены:

Илья Иванюк (прыжки в высоту)

Сергей Литвинов (молот)

Алена Лутковская (прыжки с шестом)

Данил Лысенко (прыжки в высоту)

София Палкина (молот)

Валерий Пронкин (молот)

Владислав Сарайкин (спортивная ходьба)

Екатерина Соколенко (бег на 3000 м с/п)

В этот раз Антидопинговый совет IAAF рассмотрел 61 заявку от российских спортсменов на выступление под нейтральным флагом, 53 из них были отклонены.

Ранее к международным стартам в качестве нейтральных атлетов был допущен 41 российский спортсмен, в том числе лидеры сборной – Сергей Шубенков, Мария Ласицкене, Александр Меньков, Дарья Клишина, Анжелика Сидорова и Даниил Цыплаков.

Меньков и еще 15 россиян допущены к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов

IAAF допустила Шубенкова, Кучину и еще пять россиян до международных соревнований