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    Форма нового экипировщика сборной России была изготовлена в Турции, обувь – куплена у adidas

    Теги сборная России ОКР сборная России жен Adidas Европейский юношеский олимпийский фестиваль ZA Sport

    Часть коллекции ZA Sport для юношеской сборной России была изготовлена в Турции, сообщает РБК.

    Как заявили в компании-экипировщике, фирма была вынуждена пойти на данный шаг, чтобы уложиться во временные рамки, отведенные для создания коллекции. Футболки, купальники, плавки и часть спортивных костюмов были изготовлены в России. Полотенца, рюкзаки и остальная экипировка – в Турции.

    «Все модели и лекала экипировки юношеской команды разработаны в России и продукция маркирована Designed in Russia.

    Чтобы подготовить форму для юношеской сборной в указанные сроки именно с теми характеристиками, к которым мы стремились, мы дополнительно искали надежное производство, которое работает в соответствии с высокими требованиями качества, и выбрали фабрику в Турции», – объяснил представитель ZA Sport

    Сообщается также, что обувь для сборной предоставил партнер российской компании – adidas. В ZA Sport заверили, что на Олимпиаду в Пхенчхан российские спортсмены отправятся уже в обуви производства компании-экипировщика.

    «За три месяца невозможно создать качественную обувь, а удобство спортсменов – наш главный приоритет»​, – заявили в ZA Sport.

    Напомним, что в этом году Олимпийский комитет России (ОКР) прекратил сотрудничество с BoscoSport и подписал контракт с фирмой дочери главы службы обеспечения ФСБ Анастасии Задориной ZA Sport.

    У сборной России новая форма. Серая

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