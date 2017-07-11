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    Хозяева Олимпиад 2024 и 2028 годов будут выбраны единовременно

    Теги МОК Олимпиада-2024 Олимпиада-2028

    Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил единовременные выборы городов, претендующих на проведение Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

    Решение было принято по итогам заседания внеочередной сессии МОК в Лозанне.

    Единовременные выборы столиц будущих Олимпиад пройдут во время 131-й сессии МОК в Лиме 13 сентября.

    На данный момент на проведение Игр-2024 претендуют два города – Лос-Анджелес и Париж.

    Таким образом, город, который не получит право провести Олимпиаду в 2024 году, автоматически станет столицей Игр-2028. 

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