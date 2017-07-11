Хозяева Олимпиад 2024 и 2028 годов будут выбраны единовременно

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил единовременные выборы городов, претендующих на проведение Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

Решение было принято по итогам заседания внеочередной сессии МОК в Лозанне.



Единовременные выборы столиц будущих Олимпиад пройдут во время 131-й сессии МОК в Лиме 13 сентября.

На данный момент на проведение Игр-2024 претендуют два города – Лос-Анджелес и Париж.

Таким образом, город, который не получит право провести Олимпиаду в 2024 году, автоматически станет столицей Игр-2028.