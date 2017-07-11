Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Доходы МОК за 2016 год составили 3,5 млрд долларов

    Теги бизнес МОК Сер Мьянг Нг

    Руководитель финансового отдела Международного олимпийского комитета (МОК) Сер Мьянг Нг рассказал о доходах организации за 2016 год.

    Общий доход МОК за прошедший год составил 3,5 млрд долларов, при этом на расходы ушло 2,8 млрд из этой суммы.

    За 2016 год совокупность накопленных средств организации увеличилась с 1,4 млрд долларов до 2 млрд. Активы МОК оцениваются в 3,2 млрд долларов.

    «У нас достаточно средств находятся в денежном обороте, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Организация находится в очень ликвидной позиции, что говорит о финансовой стабильности и силе», – отметил Сер Мьянг Нг.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться