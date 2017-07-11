Доходы МОК за 2016 год составили 3,5 млрд долларов

Руководитель финансового отдела Международного олимпийского комитета (МОК) Сер Мьянг Нг рассказал о доходах организации за 2016 год.

Общий доход МОК за прошедший год составил 3,5 млрд долларов, при этом на расходы ушло 2,8 млрд из этой суммы.

За 2016 год совокупность накопленных средств организации увеличилась с 1,4 млрд долларов до 2 млрд. Активы МОК оцениваются в 3,2 млрд долларов.

«У нас достаточно средств находятся в денежном обороте, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Организация находится в очень ликвидной позиции, что говорит о финансовой стабильности и силе», – отметил Сер Мьянг Нг.