Сатирический сайт выдумал новость об изъятии комиксов про Астерикса и Обеликса как пропаганды допинга

Немецкий сатирический сайт Der Postillon выдумал новость об изъятии комиксов про Астерикса и Обеликса.

По сообщению сайта, в Германии изъяли из продажи комиксы про Астерикса и Обеликса из-за пропаганды допинга.

Немецкое антидопинговое агентство якобы посчитало, что волшебное зелье, которое пьют герои комикса, является аналогом допинга в спорте, а молодому поколению вредит «прославление в комиксах такого вещества, которое без побочных эффектов позволяет побеждать».

Комиксы об Астериксе и Обеликсе, придуманные французом Рене Госинни, выпускаются с 1959 года.