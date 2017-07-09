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    Сатирический сайт выдумал новость об изъятии комиксов про Астерикса и Обеликса как пропаганды допинга

    Теги допинг интернет Немецкое антидопинговое агентство

    Немецкий сатирический сайт Der Postillon выдумал новость об изъятии комиксов про Астерикса и Обеликса.

    По сообщению сайта, в Германии изъяли из продажи комиксы про Астерикса и Обеликса из-за пропаганды допинга.

    Немецкое антидопинговое агентство якобы посчитало, что волшебное зелье, которое пьют герои комикса, является аналогом допинга в спорте, а молодому поколению вредит «прославление в комиксах такого вещества, которое без побочных эффектов позволяет побеждать».

    Комиксы об Астериксе и Обеликсе, придуманные французом Рене Госинни, выпускаются с 1959 года.

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