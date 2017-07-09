Меньков и еще 15 россиян допущены к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще 16 россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.

К стартам допущены:

Виктор Бутенко (диск)

Тимофей Чалый (400 м с/б)

Данил Данилов (молот)

Ольга Елисеева (спортивная ходьба, допуск только к юниорскому чемпионату Европы)

Алексей Федоров (тройной прыжок)

Ирина Гуменюк (тройной прыжок)

Ирина Гордеева (прыжки в высоту)

Вячеслав Колесниченко (спринт)

Александр Лесной (ядро)

Константин Лядусов (ядро)

Юлия Мальцева (диск)

Алена Мамина (спринт)

Александр Меньков (прыжки в длину)

Виктория Прокопенко (тройной прыжок)

Илья Шкуренев (десятиборье)

Валентин Смирнов (бег на средние дистанции)

В дополнение к этому, IAAF разрешила ранее допущенным только к юниорскому чемпионату Европы Оксане Гатауллиной (прыжки с шестом), Полине Миллер (спринт) и Яне Смердовой (спортивная ходьба) принимать участие в любых международных соревнованиях.