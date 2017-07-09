Меньков и еще 15 россиян допущены к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще 16 россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.
К стартам допущены:
Виктор Бутенко (диск)
Тимофей Чалый (400 м с/б)
Данил Данилов (молот)
Ольга Елисеева (спортивная ходьба, допуск только к юниорскому чемпионату Европы)
Алексей Федоров (тройной прыжок)
Ирина Гуменюк (тройной прыжок)
Ирина Гордеева (прыжки в высоту)
Вячеслав Колесниченко (спринт)
Александр Лесной (ядро)
Константин Лядусов (ядро)
Юлия Мальцева (диск)
Алена Мамина (спринт)
Александр Меньков (прыжки в длину)
Виктория Прокопенко (тройной прыжок)
Илья Шкуренев (десятиборье)
Валентин Смирнов (бег на средние дистанции)
В дополнение к этому, IAAF разрешила ранее допущенным только к юниорскому чемпионату Европы Оксане Гатауллиной (прыжки с шестом), Полине Миллер (спринт) и Яне Смердовой (спортивная ходьба) принимать участие в любых международных соревнованиях.
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