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    Меньков и еще 15 россиян допущены к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов

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    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила еще 16 россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.

    К стартам допущены:

    Виктор Бутенко (диск)
    Тимофей Чалый (400 м с/б)
    Данил Данилов (молот)
    Ольга Елисеева (спортивная ходьба, допуск только к юниорскому чемпионату Европы)
    Алексей Федоров (тройной прыжок)
    Ирина Гуменюк (тройной прыжок)
    Ирина Гордеева (прыжки в высоту)
    Вячеслав Колесниченко (спринт)
    Александр Лесной (ядро)
    Константин Лядусов (ядро)
    Юлия Мальцева (диск)
    Алена Мамина (спринт)
    Александр Меньков (прыжки в длину)
    Виктория Прокопенко (тройной прыжок)
    Илья Шкуренев (десятиборье)
    Валентин Смирнов (бег на средние дистанции)

    В дополнение к этому, IAAF разрешила ранее допущенным только к юниорскому чемпионату Европы Оксане Гатауллиной (прыжки с шестом), Полине Миллер (спринт) и Яне Смердовой (спортивная ходьба) принимать участие в любых международных соревнованиях.

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