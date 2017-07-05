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    Организаторы Рио-2016 попросили помощи у МОК в оплате долгов по проведению Игр

    Теги бизнес МОК Рио-2016 кризис

    Организаторы Рио-2016 попросили помощи у Международного олимпийского комитета (МОК) в оплате долгов по проведению Игр. 

    Организационный комитет все еще должен кредиторам около 40 миллионов долларов. 

    Представители комитета проведут встречу с МОК в Швейцарии на следующей неделе.

    «МОК должен помочь нам в диалоге с правительством Бразилии по получению необходимой суммы», – рассказал представитель организационного комитета Рио-2016 Марио Андрада. 

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