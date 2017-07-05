Организаторы Рио-2016 попросили помощи у МОК в оплате долгов по проведению Игр
Организаторы Рио-2016 попросили помощи у Международного олимпийского комитета (МОК) в оплате долгов по проведению Игр.
Организационный комитет все еще должен кредиторам около 40 миллионов долларов.
Представители комитета проведут встречу с МОК в Швейцарии на следующей неделе.
«МОК должен помочь нам в диалоге с правительством Бразилии по получению необходимой суммы», – рассказал представитель организационного комитета Рио-2016 Марио Андрада.
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