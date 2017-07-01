Сегодня в Париже прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российский бегун Сергей Шубенков стал четвертым на 110 м с барьерами.

«Бриллиантовая лига»

Париж, Франция

Мужчины

110 м с/б

1. Рональд Леви (Ямайка) – 13,05

2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,14

3. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,15

4. Сергей Шубенков (Россия) – 13,18...

7. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,41

200 м

1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,15

2. Чуранди Мартина (Голландия) – 20,27

3. Рашид Дуайер (Ямайка) – 20,45

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,24

2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.44,36

3. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.44,37

3000 м

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 7.32,31

2. Рональд Квемои (Кения) – 7.32,88

3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7.33,37

Прыжки в высоту

1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,35

2. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,32

3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,32

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,82

2. Рено Лавильени (Франция) – 5,62

3. Шон Барбер (Канада) – 5,62

Тройной прыжок

1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,29

2. Уилл Клэй (США) – 17,18

3. Макс Хесс (Германия) – 17,07

Метание копья

1. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,74

2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,02

3. Томас Релер (Германия) – 87,23

Женщины

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,91

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,96

3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 11,09

400 м

1. Новлин Уильямс-Миллс (Ямайка) – 51,03

2. Кортни Около (США) – 51,19

3. Шерика Джексон (Ямайка) – 51,91

1500 м

1. Сифан Хассан (Эфиопия) – 3.57,10

2. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.57,51

3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.59,55

3000 м с/п

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.01,69

2. Хивин Кийенг (Кения) – 9.06,00

3. Селлифине Чеспол (Кения) – 9.07,54

Толкание ядра

1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,14

2. Анита Мартон (Венгрия) – 18,48

3. Юлия Леонтюк (Беларусь) – 18,28

Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»

Мужчины

100 м

1. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,99

2. Юнир Перес (Куба) – 10,05

3. Чуранди Мартина (Голландия) – 10,23