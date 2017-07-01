«Бриллиантовая лига». Баршим, Томпсон, Леви одержали победы, Шубенков – 4-й и другие результаты
Сегодня в Париже прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российский бегун Сергей Шубенков стал четвертым на 110 м с барьерами.
«Бриллиантовая лига»
Париж, Франция
Мужчины
110 м с/б
1. Рональд Леви (Ямайка) – 13,05
2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,14
3. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,15
4. Сергей Шубенков (Россия) – 13,18...
7. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,41
200 м
1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,15
2. Чуранди Мартина (Голландия) – 20,27
3. Рашид Дуайер (Ямайка) – 20,45
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,24
2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.44,36
3. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.44,37
3000 м
1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 7.32,31
2. Рональд Квемои (Кения) – 7.32,88
3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7.33,37
Прыжки в высоту
1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,35
2. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,32
3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,32
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,82
2. Рено Лавильени (Франция) – 5,62
3. Шон Барбер (Канада) – 5,62
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,29
2. Уилл Клэй (США) – 17,18
3. Макс Хесс (Германия) – 17,07
Метание копья
1. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,74
2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,02
3. Томас Релер (Германия) – 87,23
Женщины
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,91
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,96
3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 11,09
400 м
1. Новлин Уильямс-Миллс (Ямайка) – 51,03
2. Кортни Около (США) – 51,19
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 51,91
1500 м
1. Сифан Хассан (Эфиопия) – 3.57,10
2. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.57,51
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.59,55
3000 м с/п
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.01,69
2. Хивин Кийенг (Кения) – 9.06,00
3. Селлифине Чеспол (Кения) – 9.07,54
Толкание ядра
1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,14
2. Анита Мартон (Венгрия) – 18,48
3. Юлия Леонтюк (Беларусь) – 18,28
Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»
Мужчины
100 м
1. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,99
2. Юнир Перес (Куба) – 10,05
3. Чуранди Мартина (Голландия) – 10,23
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