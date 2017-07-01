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    «Бриллиантовая лига». Баршим, Томпсон, Леви одержали победы, Шубенков – 4-й и другие результаты

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    Сегодня в Париже прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российский бегун Сергей Шубенков стал четвертым на 110 м с барьерами.

    «Бриллиантовая лига»

    Париж, Франция

    Мужчины

    110 м с/б

    1. Рональд Леви (Ямайка) – 13,05
    2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,14
    3. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,15
    4. Сергей Шубенков (Россия) – 13,18...
    7. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,41

    200 м

    1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,15
    2. Чуранди Мартина (Голландия) – 20,27
    3. Рашид Дуайер (Ямайка) – 20,45

    800 м

    1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,24
    2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.44,36
    3. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.44,37

    3000 м

    1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 7.32,31
    2. Рональд Квемои (Кения) – 7.32,88
    3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7.33,37

    Прыжки в высоту

    1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,35
    2. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,32
    3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,32

    Прыжки с шестом

    1. Сэм Кендрикс (США) – 5,82
    2. Рено Лавильени (Франция) – 5,62
    3. Шон Барбер (Канада) – 5,62

    Тройной прыжок

    1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,29
    2. Уилл Клэй (США) – 17,18
    3. Макс Хесс (Германия) – 17,07

    Метание копья

    1. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,74
    2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,02
    3. Томас Релер (Германия) – 87,23

    Женщины

    100 м

    1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,91
    2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,96
    3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 11,09

    400 м

    1. Новлин Уильямс-Миллс (Ямайка) – 51,03
    2. Кортни Около (США) – 51,19
    3. Шерика Джексон (Ямайка) – 51,91

    1500 м

    1. Сифан Хассан (Эфиопия) – 3.57,10
    2. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.57,51
    3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.59,55

    3000 м с/п

    1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.01,69
    2. Хивин Кийенг (Кения) – 9.06,00
    3. Селлифине Чеспол (Кения) – 9.07,54

    Толкание ядра

    1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,14
    2. Анита Мартон (Венгрия) – 18,48
    3. Юлия Леонтюк (Беларусь) – 18,28

    Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»

    Мужчины

    100 м

    1. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,99
    2. Юнир Перес (Куба) – 10,05
    3. Чуранди Мартина (Голландия) – 10,23

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