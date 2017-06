Болт сделал прыжок в длину после соревнований в Остраве

Ямайский спринтер Усэйн Болт совершил прыжок в длину на этапе IAAF World Challenge в чешской Остраве.

После завершения основных соревнований Болт сделал прыжок в секторе. Его приветствовали журналисты и организаторы турнира. The Guardian сообщает, что у Болта было две попытки в секторе.

Напомним, что в Чехии ямаец выиграл забег на 100 м с результатом 10,06 секунды. Несколько лет назад Болт размышлял о том, чтобы попробовать себя в прыжках в длину.

Historic moment. @usainbolt trying long jump after his last appearance at @ZlataTretra in #Ostrava pic.twitter.com/IaDsZUc0JJ