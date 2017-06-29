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    Болт сделал прыжок в длину после соревнований в Остраве

    Теги прыжки в длину бег Усэйн Болт сборная Ямайки видео

    Ямайский спринтер Усэйн Болт совершил прыжок в длину на этапе IAAF World Challenge в чешской Остраве.

    После завершения основных соревнований Болт сделал прыжок в секторе. Его приветствовали журналисты и организаторы турнира. The Guardian сообщает, что у Болта было две попытки в секторе.

    Напомним, что в Чехии ямаец выиграл забег на 100 м с результатом 10,06 секунды. Несколько лет назад Болт размышлял о том, чтобы попробовать себя в прыжках в длину.

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