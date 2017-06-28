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    IAAF World Challenge. Болт и Сидорова победили, ван Никерк установил мировой рекорд на 300 м, другие результаты

    Теги бег сборная России жен результаты прыжки в высоту тройной прыжок прыжки с шестом толкание ядра Усэйн Болт сборная США сборная Ямайки IAAF World Challenge Мохаммед Фара Кристиан Тэйлор Анжелика Сидорова Анна Плотицына Томас Релер Уэйд ван Никерк Гарфильд Дарьен Рабабе Арафи Майд Эддин Газаль Николас Кипкоеч Мари-Джози Та Лу Трой Дорис Милан Трайкович Йоханнес Феттер Якуб Вадлейх Ольга Муллина Памела Дуткевич Робейлис Пейнадо

    Сегодня в чешской Остраве продолжается этап IAAF World Challenge – Golden Spike. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу.

    Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт стал первым на стометровке.

    IAAF World Challenge

    Golden Spike

    Острава, Чехия

    Женщины

    Прыжки с шестом

    1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,70
    2. Алиша Ньюман (Канада) – 4,65
    3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,55...
    7. Ольга Муллина (Россия) – 4,40

    100 м с/б

    1. Памела Дуткевич (Германия) – 12,72
    2. Рикенетте Стинкамп (ЮАР) – 12,99
    3. Анна Плотицына (Украина) – 13,02

    200 м

    1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,44
    2. Алисса Конли (ЮАР) – 23,03
    3. Эстела Гарсия (Испания) – 23,17

    1500 м

    1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 4.00,96
    2. Рабабе Арафи (Марокко) – 4.03,34
    3. Зоуи Бакман (Австралия) – 4.06,30

    Мужчины

    100 м

    1. Усэйн Болт (Ямайка) – 10,06
    2. Юнир Перес (Куба) – 10,09
    3. Жак Али Харви (Турция) – 10,26

    10 000 м

    1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 27.12,09
    2. Мэтью Кипкорир Кимели (Кения) – 27.14,43
    3. Тимоти Тороитич (Уганда) – 28.02,23

    110 м с/б

    1. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,09
    2. Балаж Байи (Вегрия) – 13,23
    3. Милан Трайкович (Кипр) – 13,34

    300 м

    1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 30,81 (мировой рекорд)
    2. Исаак Маквала (Ботсвана) – 31,44
    3. Клэренс Муняи (ЮАР) – 31,61

    1000 м

    1. Николас Кипкоеч (Кения) – 2.18,51
    2. Якуб Голуша (Чехия) – 2.18,60
    3. Филип Сасинек (Чехия) – 2.19,03

    3000 м с/п

    1. Бенджамин Киген (Кения) – 8.11,54
    2. Джетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.13,16
    3. Хайлемариам Амаре (Эфиопия) – 8.13,39

    Тройной прыжок

    1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,57
    2. Трой Дорис (Гайана) – 16,80
    3. Элвис Мисанс (Латвия)

    Прыжки в высоту

    1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 2,32
    2. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,30
    3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,27

    Толкание ядра

    1. Томаш Станек (Чехия) – 21,63
    2. Михал Харатык (Польша) – 21,34
    3. Стипе Жунич (Хорватия) – 20,76

    Метание копья

    1. Томас Релер (Германия) – 91,53
    2. Йоханнес Феттер (Германия) – 87,88
    3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 86,43

     

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