Сегодня в чешской Остраве продолжается этап IAAF World Challenge – Golden Spike. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт стал первым на стометровке.

IAAF World Challenge

Golden Spike

Острава, Чехия

Женщины

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,70

2. Алиша Ньюман (Канада) – 4,65

3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,55...

7. Ольга Муллина (Россия) – 4,40

100 м с/б

1. Памела Дуткевич (Германия) – 12,72

2. Рикенетте Стинкамп (ЮАР) – 12,99

3. Анна Плотицына (Украина) – 13,02

200 м

1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,44

2. Алисса Конли (ЮАР) – 23,03

3. Эстела Гарсия (Испания) – 23,17

1500 м

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 4.00,96

2. Рабабе Арафи (Марокко) – 4.03,34

3. Зоуи Бакман (Австралия) – 4.06,30

Мужчины

100 м

1. Усэйн Болт (Ямайка) – 10,06

2. Юнир Перес (Куба) – 10,09

3. Жак Али Харви (Турция) – 10,26

10 000 м

1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 27.12,09

2. Мэтью Кипкорир Кимели (Кения) – 27.14,43

3. Тимоти Тороитич (Уганда) – 28.02,23

110 м с/б

1. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,09

2. Балаж Байи (Вегрия) – 13,23

3. Милан Трайкович (Кипр) – 13,34

300 м

1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 30,81 (мировой рекорд)

2. Исаак Маквала (Ботсвана) – 31,44

3. Клэренс Муняи (ЮАР) – 31,61

1000 м

1. Николас Кипкоеч (Кения) – 2.18,51

2. Якуб Голуша (Чехия) – 2.18,60

3. Филип Сасинек (Чехия) – 2.19,03

3000 м с/п

1. Бенджамин Киген (Кения) – 8.11,54

2. Джетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.13,16

3. Хайлемариам Амаре (Эфиопия) – 8.13,39

Тройной прыжок

1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,57

2. Трой Дорис (Гайана) – 16,80

3. Элвис Мисанс (Латвия)

Прыжки в высоту

1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 2,32

2. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,30

3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,27

Толкание ядра

1. Томаш Станек (Чехия) – 21,63

2. Михал Харатык (Польша) – 21,34

3. Стипе Жунич (Хорватия) – 20,76

Метание копья

1. Томас Релер (Германия) – 91,53

2. Йоханнес Феттер (Германия) – 87,88

3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 86,43