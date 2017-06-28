IAAF World Challenge. Болт и Сидорова победили, ван Никерк установил мировой рекорд на 300 м, другие результаты
Сегодня в чешской Остраве продолжается этап IAAF World Challenge – Golden Spike. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу.
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт стал первым на стометровке.
IAAF World Challenge
Golden Spike
Острава, Чехия
Женщины
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,70
2. Алиша Ньюман (Канада) – 4,65
3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,55...
7. Ольга Муллина (Россия) – 4,40
100 м с/б
1. Памела Дуткевич (Германия) – 12,72
2. Рикенетте Стинкамп (ЮАР) – 12,99
3. Анна Плотицына (Украина) – 13,02
200 м
1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,44
2. Алисса Конли (ЮАР) – 23,03
3. Эстела Гарсия (Испания) – 23,17
1500 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 4.00,96
2. Рабабе Арафи (Марокко) – 4.03,34
3. Зоуи Бакман (Австралия) – 4.06,30
Мужчины
100 м
1. Усэйн Болт (Ямайка) – 10,06
2. Юнир Перес (Куба) – 10,09
3. Жак Али Харви (Турция) – 10,26
10 000 м
1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 27.12,09
2. Мэтью Кипкорир Кимели (Кения) – 27.14,43
3. Тимоти Тороитич (Уганда) – 28.02,23
110 м с/б
1. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,09
2. Балаж Байи (Вегрия) – 13,23
3. Милан Трайкович (Кипр) – 13,34
300 м
1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 30,81 (мировой рекорд)
2. Исаак Маквала (Ботсвана) – 31,44
3. Клэренс Муняи (ЮАР) – 31,61
1000 м
1. Николас Кипкоеч (Кения) – 2.18,51
2. Якуб Голуша (Чехия) – 2.18,60
3. Филип Сасинек (Чехия) – 2.19,03
3000 м с/п
1. Бенджамин Киген (Кения) – 8.11,54
2. Джетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.13,16
3. Хайлемариам Амаре (Эфиопия) – 8.13,39
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,57
2. Трой Дорис (Гайана) – 16,80
3. Элвис Мисанс (Латвия)
Прыжки в высоту
1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 2,32
2. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,30
3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,27
Толкание ядра
1. Томаш Станек (Чехия) – 21,63
2. Михал Харатык (Польша) – 21,34
3. Стипе Жунич (Хорватия) – 20,76
Метание копья
1. Томас Релер (Германия) – 91,53
2. Йоханнес Феттер (Германия) – 87,88
3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 86,43
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.