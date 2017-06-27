Ямайский спринтер Усэйн Болт рассказал о возможной работе на телевидении и отметил результаты Джастина Гэтлина.

Об участии в телешоу: «Да, я шоумен, но я не настолько люблю телевидение, чтобы вести на нем собственную передачу. Мне просто нравится развлекать толпу. Но я уверен, что кто-нибудь захочет со мной поработать».

О победе Гэтлина на чемпионате США: «На самом деле, я был шокирован тем, что Гэтлин выиграл эти соревнования, ведь у него были очень быстрые молодые соперники.

Это доказывает, что Джастин Гэтлин является конкурентом, вы понимаете, о чем я? Из года в год он показывает, что его не стоит воспринимать легкомысленно».

30-летний спортсмен также отметил, что они с тренером Гленом Миллсом не приняли окончательного решения о том, что будут делать после завершения чемпионата мира в Лондоне, передает BBC.

Спринтер не исключает возможности того, что продолжит соревноваться после мирового первенства, но этот сезон станет для него последним.