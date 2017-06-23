Бывший тренер бегуньи Юлии Степановой Владимир Мохнев вспомнил о работе со спортсменкой.

«Она годам к 22-м стала меня спрашивать: «Когда вы мне будете что-то давать»? Сама подходила. Я и так даю. Говорю, я же варю разные корешки и травы. Мне с Алтая привозят разные травы, все знают, что я травник.

Я этим занимаюсь, до сих пор ко мне обращаются тренеры и спортсмены. Она же ждала чего-то, чтобы я ей дал, чтобы она побежала. В конце концов, она и стала такой хитрющей. Вся эта ситуация с допингом – это однозначный заказ «оттуда». Заказ на таких людей, как Татьяна Лебедева, Александр Поветкин», – рассказал Мохнев.