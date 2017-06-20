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    Хакеры из Fancy Bears опубликовали переписку Макларена с МОК

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен Марк Адамс Ричард Баджетт Кристоф де Кеппер

    Хакеры из Fancy Bears опубликовали переписку автора доклада о допинге в России Ричарда Макларена с Международным олимпийским комитетом (МОК).

    Макларен выразил недовольство публикацией открытого письма генерального директора МОК Кристофа де Кеппера о нехватке доказательств применения российскими спортсменами допинга в докладе.

    «Я всегда направлял вам копии своих докладов для комментариев и публичных заявлений и хотел бы получать от вас такую же услугу», – написал Макларен.

    В МОК письмо Макларена посредством переписки обсуждали Кристоф де Кеппер, директор по коммуникациям Марк Адамс, медицинский директор Ричард Баджетт, директор по правовым вопросам Говард Стапп и помощник по административным вопросам Ханна Гроссенбухер.

    «Мне кажется, или его первый доклад ставил целью не допустить Россию до Олимпиады в Рио? А второй до Пхенчхана?» – отметил Стапп.

    По его мнению, недоговоренность между Маклареном и WADA по поводу публикации доклада и отсутствие связи с МОК поставили олимпийское движение в очень неловкое положение. Он заметил, что комитет всегда выступал за разбор каждого нарушения в отдельности без применения коллективной ответственности.

    Также Стапп выразил удивление, что от МОК и международных федераций требуется принять меры против россиян на основании доклада, хотя переводы Макларена с русского даже нельзя применять в судебном процессе, так как они являются чисто служебными.

    «Вы предоставили нам труп и окровавленный нож, но не назвали убийцу», – написал Стапп.

    Чиновники МОК в итоге составили черновик письма-ответа на сообщение Макларена, но неизвестно, отправили ли они его или нет.

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