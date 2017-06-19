Российский прыгун в длину Александр Меньков рассказал об ожидании ответа от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу заявки о допуске до международных стартов.

– Ну, сколько можно? Дайте тогда хотя бы отказ – и я буду спокойно готовиться к чемпионату России. А так все еще живет надежда попасть на какие-то международные старты. Хочется выступать с сильнейшими. Да и зарабатывать нужно, ведь соревнования – это наш хлеб.

– С Луво Маньонга из ЮАР, который в нынешнем сезоне штампует прыжки за 8,60 м, раньше соревновались?

– Да, в юниорах или в молодежи. Он на год младше. Но чего-то конкретного сказать про него не могу – в какой-то момент он куда-то пропал.

– Куда-то? Он отбывал полтора года за метамфетамин, который обнаружили в его организме.

– Да? Ну, вот видите как – он сейчас прыгает, а я сижу дома.

Это дебильная ситуация и мне даже описать ее сложно. Люди, которые получали дисквалификации за сильные вещества, спокойно выступают. Некоторые отбыли даже по два отстранения – и ничего. Ну, не укладывается у меня в голове, почему с нами так могут обращаться, – сказал Меньков.