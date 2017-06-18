Сегодня в Стокгольме прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала седьмую победу подряд, бегун Сергей Шубенков стал вторым на 110 м с барьерами.

«Бриллиантовая лига»

Стокгольм, Швеция

Мужчины

100 м

1. Андрэ Де Грасс (Канада) – 9,69

2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,84

3. Райан Шилдс (Ямайка) – 9,89

Ветер во время забега дул с силой 4,8 м/с.

110 м с/б

1. Орландо Ортега (Испания) – 13,09

2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,10

3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,25

400 м

1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,58

2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,99

3. Кевин Борле (Бельгия) – 45,47

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,82

2. Расмус Маги (Эстония) – 49,16

3. Ясмани Копелло (Турция) – 49,18

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,77 (лучший результат сезона в мире)

2. Алсадик Миху (Бахрейн) – 3.31,49

3. Аман Воте (Эфиопия) – 3.31,63

3000 м с/п

1. Соуфиани Эль Баккали (Марокко) – 8.15,01

2. Йемане Хайлеселассие (Эритрея) – 8.18,29

3. Николас Киптануи Бетт (Кения) – 8.21,98

Прыжки в длину

1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,36

2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,29

3. Радек Юшка (Чехия) – 8,09

Диск

1. Федрик Дакрес (Ямайка) – 68,36

2. Даниэль Шталь (Швеция) – 68,13

3. Андриус Гудзиус (Литва) – 67,29...

5. Роберт Хартинг (Германия) – 66,20...

7. Кристоф Хартинг (Германия) – 61,75

Женщины

200 м

1. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 22,68

2. Кристал Эммануэль (Канада) – 22,69

3. Ребекка Хаасе (Германия) – 22,76

800 м

1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.59,11

2. Ловиса Линдх (Швеция) – 1.59,41

3. Селина Бюшель (Швейцария) – 1.59,66

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00

2. Камила Личвинко (Польша) – 1,97

3. Софи Скоог (Швеция) – 1,94

Прыжки с шестом

1. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,65

2. Анжелика Бенгтссон (Швеция) – 4,65

3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,65

4. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,55

5. Ярслей Сильва (Куба) – 4,55

Диск

1. Яиме Перес (Куба) – 67,92

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,75

3. Надин Мюллер (Германия) – 65,74