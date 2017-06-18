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    «Бриллиантовая лига». Ласицкене победила в седьмой раз подряд, Шубенков – 2-й, Сидорова – 4-я и другие результаты

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    Сегодня в Стокгольме прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала седьмую победу подряд, бегун Сергей Шубенков стал вторым на 110 м с барьерами.

    «Бриллиантовая лига»

    Стокгольм, Швеция

    Мужчины

    100 м

    1. Андрэ Де Грасс (Канада) – 9,69
    2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,84
    3. Райан Шилдс (Ямайка) – 9,89

    Ветер во время забега дул с силой 4,8 м/с.

    110 м с/б

    1. Орландо Ортега (Испания) – 13,09
    2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,10
    3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,25

    400 м

    1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,58
    2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,99
    3. Кевин Борле (Бельгия) – 45,47

    400 м с/б

    1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,82
    2. Расмус Маги (Эстония) – 49,16
    3. Ясмани Копелло (Турция) – 49,18

    1500 м

    1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,77 (лучший результат сезона в мире)
    2. Алсадик Миху (Бахрейн) – 3.31,49
    3. Аман Воте (Эфиопия) – 3.31,63

    3000 м с/п

    1. Соуфиани Эль Баккали (Марокко) – 8.15,01
    2. Йемане Хайлеселассие (Эритрея) – 8.18,29
    3. Николас Киптануи Бетт (Кения) – 8.21,98

    Прыжки в длину

    1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,36
    2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,29
    3. Радек Юшка (Чехия) – 8,09

    Диск

    1. Федрик Дакрес (Ямайка) – 68,36
    2. Даниэль Шталь (Швеция) – 68,13
    3. Андриус Гудзиус (Литва) – 67,29...
    5. Роберт Хартинг (Германия) – 66,20...
    7. Кристоф Хартинг (Германия) – 61,75

    Женщины

    200 м

    1. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 22,68
    2. Кристал Эммануэль (Канада) – 22,69
    3. Ребекка Хаасе (Германия) – 22,76

    800 м

    1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.59,11
    2. Ловиса Линдх (Швеция) – 1.59,41
    3. Селина Бюшель (Швейцария) – 1.59,66

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
    2. Камила Личвинко (Польша) – 1,97
    3. Софи Скоог (Швеция) – 1,94

    Прыжки с шестом

    1. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,65
    2. Анжелика Бенгтссон (Швеция) – 4,65
    3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,65
    4. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,55
    5. Ярслей Сильва (Куба) – 4,55 

    Диск

    1. Яиме Перес (Куба) – 67,92
    2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,75
    3. Надин Мюллер (Германия) – 65,74

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