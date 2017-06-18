«Бриллиантовая лига». Ласицкене победила в седьмой раз подряд, Шубенков – 2-й, Сидорова – 4-я и другие результаты
Сегодня в Стокгольме прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала седьмую победу подряд, бегун Сергей Шубенков стал вторым на 110 м с барьерами.
«Бриллиантовая лига»
Стокгольм, Швеция
Мужчины
100 м
1. Андрэ Де Грасс (Канада) – 9,69
2. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,84
3. Райан Шилдс (Ямайка) – 9,89
Ветер во время забега дул с силой 4,8 м/с.
110 м с/б
1. Орландо Ортега (Испания) – 13,09
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,10
3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,25
400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,58
2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,99
3. Кевин Борле (Бельгия) – 45,47
400 м с/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,82
2. Расмус Маги (Эстония) – 49,16
3. Ясмани Копелло (Турция) – 49,18
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,77 (лучший результат сезона в мире)
2. Алсадик Миху (Бахрейн) – 3.31,49
3. Аман Воте (Эфиопия) – 3.31,63
3000 м с/п
1. Соуфиани Эль Баккали (Марокко) – 8.15,01
2. Йемане Хайлеселассие (Эритрея) – 8.18,29
3. Николас Киптануи Бетт (Кения) – 8.21,98
Прыжки в длину
1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,36
2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,29
3. Радек Юшка (Чехия) – 8,09
Диск
1. Федрик Дакрес (Ямайка) – 68,36
2. Даниэль Шталь (Швеция) – 68,13
3. Андриус Гудзиус (Литва) – 67,29...
5. Роберт Хартинг (Германия) – 66,20...
7. Кристоф Хартинг (Германия) – 61,75
Женщины
200 м
1. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 22,68
2. Кристал Эммануэль (Канада) – 22,69
3. Ребекка Хаасе (Германия) – 22,76
800 м
1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.59,11
2. Ловиса Линдх (Швеция) – 1.59,41
3. Селина Бюшель (Швейцария) – 1.59,66
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
2. Камила Личвинко (Польша) – 1,97
3. Софи Скоог (Швеция) – 1,94
Прыжки с шестом
1. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,65
2. Анжелика Бенгтссон (Швеция) – 4,65
3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,65
4. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,55
5. Ярслей Сильва (Куба) – 4,55
Диск
1. Яиме Перес (Куба) – 67,92
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,75
3. Надин Мюллер (Германия) – 65,74
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