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    Татьяна Лебедева: «Чичерова рассказала, насколько в CAS все политизировано – у них двойные стандарты»

    Теги прыжки в длину допинг сборная России жен МОК прыжки в высоту Анна Чичерова Татьяна Лебедева Пекин-2008 CAS

    Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала о своем настрое перед слушаниями в Спортивном арбитражном суде (CAS).

    Напомним, что после перепроверки допинг-тестов Пекина-2008, МОК принял решение лишить спортсменку двух серебряных медалей Игр из-за наличия в пробах запрещенных веществ.

    «6 сентября у меня состоится слушание в CAS. Мы еще не решили, надо мне ехать или нет, примем это решение позднее.

    Аня Чичерова сказала, что все настолько политизировано, что они изначально настроены на то, что у нас существует некая допинг-система. Я, конечно, понимаю, что мне тоже будет очень тяжело.

    Но я буду бороться до последнего, сдаваться не собираюсь. Возможно, после CAS я буду подавать апелляцию в гражданский суд Швейцарии.

    Но если раньше у меня еще была какая-то надежда, то после разговора с Аней я подразочаровалась, поняла, что у них существуют двойные стандарты. Хотя я понимала изначально, что шансов у меня не очень много», – сказала Лебедева.

    Анну Чичерову ранее лишили бронзовой медали, выигранной в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Пекине.

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