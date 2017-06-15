Сегодня в норвежском Осло прошел этап «Бриллиантовой лиги». Россиянки Анжелика Сидорова и Дарья Клишина стали вторыми.

«Бриллиантовая лига»

Осло, Норвегия

Мужчины

100 м

1. Андрэ де Грасс (Канада) – 10,01

2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,02

3. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 10,03

400 м

1. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,95

2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,16

3. Павел Маслак (Чехия) – 45,52

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,25

2. Ясмани Копелло (Турция) – 48,44

3. Томас Барр (Ирландия) – 48,95

1500 м

1. Джейк Уитмэн (Великобритания) – 3.34,17

2. Элайя Манагои (Кения) – 3.34,30

3. Марчин Левандовски (Польша) – 3.34,60

Прыжки в высоту

1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,38 (лучший результат сезона в мире)

2. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,29

3. Дерек Друин (Канада) – 2,25

Диск

1. Даниэль Шталь (Швеция) – 68,06

2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 67,10

3. Филип Миланов (Бельгия) – 66,39...

5. Роберт Хартинг (Германия) – 65,11

6. Кристоф Хартинг (Германия) – 64,13

7. Петр Малаховски (Польша) – 63,70

Женщины

100 м с/б

1. Памела Дуткевич (Германия) – 12,73

2. Кристи Кэстлин (США) – 12,75

3. Изабель Педерсен (Великобритания) – 12,75

200 м

1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,31

2. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 22,74

3. Симоне Фэйси (Ямайка) – 22,77

4. Джина Люкенкемпер (Германия) – 23,04

800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.57,59

2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.58,18

3. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.59,17

3000 м с/п

1. Нора Джеруто (Кения) – 9.17,27

2. София Ассефа (Эфиопия) – 9.17,34

3. Фабьенн Шлумпф (Швейцария) – 9.21,65

Прыжки в длину

1. Тианна Бартолетта (США) – 6,79

2. Дарья Клишина (Россия) – 6,75

3. Клаудия Рат (Германия) – 6,63

4. Шара Проктор (Великобритания) – 6,53

Прыжки с шестом

1. Ярислей Сильва (Куба) – 4,81

2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,75

3. Лиза Рыжих (Германия) – 4,65

Диск

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,79

2. Яими Перес (Куба) – 66,24

3. Дения Кабальеро (Куба) – 63,29