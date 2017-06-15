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    «Бриллиантовая лига». Баршим, Семеня и Перкович одержали победы, Сидорова и Клишина – 2-е, другие результаты

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    Сегодня в норвежском Осло прошел этап «Бриллиантовой лиги». Россиянки Анжелика Сидорова и Дарья Клишина стали вторыми.

    «Бриллиантовая лига»

    Осло, Норвегия

    Мужчины

    100 м

    1. Андрэ де Грасс (Канада) – 10,01
    2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,02
    3. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 10,03

    400 м

    1. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,95
    2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,16
    3. Павел Маслак (Чехия) – 45,52

    400 м с/б

    1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,25
    2. Ясмани Копелло (Турция) – 48,44
    3. Томас Барр (Ирландия) – 48,95

    1500 м

    1. Джейк Уитмэн (Великобритания) – 3.34,17
    2. Элайя Манагои (Кения) – 3.34,30
    3. Марчин Левандовски (Польша) – 3.34,60

    Прыжки в высоту

    1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,38 (лучший результат сезона в мире)
    2. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,29
    3. Дерек Друин (Канада) – 2,25

    Диск

    1. Даниэль Шталь (Швеция) – 68,06
    2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 67,10
    3. Филип Миланов (Бельгия) – 66,39...
    5. Роберт Хартинг (Германия) – 65,11
    6. Кристоф Хартинг (Германия) – 64,13
    7. Петр Малаховски (Польша) – 63,70

    Женщины

    100 м с/б

    1. Памела Дуткевич (Германия) – 12,73
    2. Кристи Кэстлин (США) – 12,75
    3. Изабель Педерсен (Великобритания) – 12,75

    200 м

    1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,31
    2. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 22,74
    3. Симоне Фэйси (Ямайка) – 22,77
    4. Джина Люкенкемпер (Германия) – 23,04

    800 м

    1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.57,59
    2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.58,18
    3. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.59,17

    3000 м с/п

    1. Нора Джеруто (Кения) – 9.17,27
    2. София Ассефа (Эфиопия) – 9.17,34
    3. Фабьенн Шлумпф (Швейцария) – 9.21,65

    Прыжки в длину

    1. Тианна Бартолетта (США) – 6,79
    2. Дарья Клишина (Россия) – 6,75
    3. Клаудия Рат (Германия) – 6,63
    4. Шара Проктор (Великобритания) – 6,53

    Прыжки с шестом

    1. Ярислей Сильва (Куба) – 4,81
    2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,75
    3. Лиза Рыжих (Германия) – 4,65

    Диск

    1. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,79
    2. Яими Перес (Куба) – 66,24
    3. Дения Кабальеро (Куба) – 63,29

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