«Бриллиантовая лига». Баршим, Семеня и Перкович одержали победы, Сидорова и Клишина – 2-е, другие результаты
Сегодня в норвежском Осло прошел этап «Бриллиантовой лиги». Россиянки Анжелика Сидорова и Дарья Клишина стали вторыми.
«Бриллиантовая лига»
Осло, Норвегия
Мужчины
100 м
1. Андрэ де Грасс (Канада) – 10,01
2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,02
3. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 10,03
400 м
1. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 44,95
2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,16
3. Павел Маслак (Чехия) – 45,52
400 м с/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 48,25
2. Ясмани Копелло (Турция) – 48,44
3. Томас Барр (Ирландия) – 48,95
1500 м
1. Джейк Уитмэн (Великобритания) – 3.34,17
2. Элайя Манагои (Кения) – 3.34,30
3. Марчин Левандовски (Польша) – 3.34,60
Прыжки в высоту
1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,38 (лучший результат сезона в мире)
2. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,29
3. Дерек Друин (Канада) – 2,25
Диск
1. Даниэль Шталь (Швеция) – 68,06
2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 67,10
3. Филип Миланов (Бельгия) – 66,39...
5. Роберт Хартинг (Германия) – 65,11
6. Кристоф Хартинг (Германия) – 64,13
7. Петр Малаховски (Польша) – 63,70
Женщины
100 м с/б
1. Памела Дуткевич (Германия) – 12,73
2. Кристи Кэстлин (США) – 12,75
3. Изабель Педерсен (Великобритания) – 12,75
200 м
1. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,31
2. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 22,74
3. Симоне Фэйси (Ямайка) – 22,77
4. Джина Люкенкемпер (Германия) – 23,04
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.57,59
2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.58,18
3. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.59,17
3000 м с/п
1. Нора Джеруто (Кения) – 9.17,27
2. София Ассефа (Эфиопия) – 9.17,34
3. Фабьенн Шлумпф (Швейцария) – 9.21,65
Прыжки в длину
1. Тианна Бартолетта (США) – 6,79
2. Дарья Клишина (Россия) – 6,75
3. Клаудия Рат (Германия) – 6,63
4. Шара Проктор (Великобритания) – 6,53
Прыжки с шестом
1. Ярислей Сильва (Куба) – 4,81
2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,75
3. Лиза Рыжих (Германия) – 4,65
Диск
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,79
2. Яими Перес (Куба) – 66,24
3. Дения Кабальеро (Куба) – 63,29
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