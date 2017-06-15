Стоимость проведения Рио-2016 составила 13,2 миллиарда долларов

Федеральное агентство олимпийского наследия (AGLO) опубликовало данные по стоимости проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Согласно исследованию, организаторы потратили на Рио-2016 43,3 миллиарда реалов (13,2 миллиарда долларов), что на 14,5 миллиарда реалов (4,4 миллиарда долларов) больше заявленной стоимости.

Первоначальный бюджет в 2009 году, в момент победы заявки Рио, был на уровне 28,8 миллиарда реалов (8,7 миллиарда долларов). Названные суммы могут возрасти в дальнейшем после пересчета.

8 миллиардов долларов было потрачено на инфраструктуру, еще 2,8 – операционные расходы.

Отметим, что летние Игры-2012 в Лондоне обошлись организаторам в 14,3 миллиарда долларов.