Муж прыгуньи Ласицкене заявил, что «Матч ТВ» взял запись прыжка его жены с YouTube: «Думал, они за легальный продукт»
Известный спортивный журналист Владас Ласицкас, муж российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене и сотрудник Eurosport, заявил, что телеканал «Матч ТВ» использует видео с YouTube.
«Увидел вчера в программе «Все на матч» победный прыжок своей жены с этапа «Бриллиантовой лиги» из Рима, взятый с YouTube.
Думал, «Матч ТВ» за легальный продукт», – написал Ласицкас.
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