Муж прыгуньи Ласицкене заявил, что «Матч ТВ» взял запись прыжка его жены с YouTube: «Думал, они за легальный продукт»

Известный спортивный журналист Владас Ласицкас, муж российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене и сотрудник Eurosport, заявил, что телеканал использует видео с YouTube.

«Увидел вчера в программе «Все на матч» победный прыжок своей жены с этапа лиги» из Рима, взятый с YouTube.

Думал, «Матч ТВ» за легальный продукт», – написал Ласицкас.

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