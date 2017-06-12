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    Муж прыгуньи Ласицкене заявил, что «Матч ТВ» взял запись прыжка его жены с YouTube: «Думал, они за легальный продукт»

    Теги телевидение прыжки в длину Бриллиантовая лига Мария Ласицкене (Кучина) Владас Ласицкас Матч ТВ

    Известный спортивный журналист Владас Ласицкас, муж российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене и сотрудник Eurosport, заявил, что телеканал «Матч ТВ» использует видео с YouTube.

    «Увидел вчера в программе «Все на матч» победный прыжок своей жены с этапа «Бриллиантовой лиги» из Рима, взятый с YouTube.

    Думал, «Матч ТВ» за легальный продукт», – написал Ласицкас.

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