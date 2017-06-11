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    Мария Ласицкене прыгнула в высоту с лучшим результатом сезона – 2,04 метра

    Теги сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом сборная США жен рекорды Мария Ласицкене (Кучина) IAAF World Challenge Сэнди Моррис Ольга Муллина

    Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире FBK GAMES в Голландии с результатом 2,04 м, что стало новым личным рекордом спортсменки.

    Эта победа стала для Ласицкене четвертой подряд в нынешнем сезоне.

    IAAF World Challenge

    FBK GAMES

    Хенгело, Голландия

    Женщины

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04 (личный рекорд, лучший результат сезона в мире)
    2. Мари-Лоренц Юнгфлейш (Германия) – 1,90
    3. Оксана Окунева (Украина) – 1,90
    4. Рут Беития (Испания) – 1,85
    5. Морган Лейк (Великобритания) – 1,85
    6. Ана Шимич (Хорватия) – 1,85

    Прыжки с шестом

    1.Сэнди Моррис (США) – 4,65
    2. Ольга Муллина (Россия) – 4,65
    3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,55

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