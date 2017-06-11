Мария Ласицкене прыгнула в высоту с лучшим результатом сезона – 2,04 метра
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире FBK GAMES в Голландии с результатом 2,04 м, что стало новым личным рекордом спортсменки.
Эта победа стала для Ласицкене четвертой подряд в нынешнем сезоне.
IAAF World Challenge
FBK GAMES
Хенгело, Голландия
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04 (личный рекорд, лучший результат сезона в мире)
2. Мари-Лоренц Юнгфлейш (Германия) – 1,90
3. Оксана Окунева (Украина) – 1,90
4. Рут Беития (Испания) – 1,85
5. Морган Лейк (Великобритания) – 1,85
6. Ана Шимич (Хорватия) – 1,85
Прыжки с шестом
1.Сэнди Моррис (США) – 4,65
2. Ольга Муллина (Россия) – 4,65
3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,55
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