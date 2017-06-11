Мария Ласицкене прыгнула в высоту с лучшим результатом сезона – 2,04 метра

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире FBK GAMES в Голландии с результатом 2,04 м, что стало новым личным рекордом спортсменки.

Эта победа стала для Ласицкене четвертой подряд в нынешнем сезоне.

IAAF World Challenge

FBK GAMES

Хенгело, Голландия

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04 (личный рекорд, лучший результат сезона в мире)

2. Мари-Лоренц Юнгфлейш (Германия) – 1,90

3. Оксана Окунева (Украина) – 1,90

4. Рут Беития (Испания) – 1,85

5. Морган Лейк (Великобритания) – 1,85

6. Ана Шимич (Хорватия) – 1,85

Прыжки с шестом

1.Сэнди Моррис (США) – 4,65

2. Ольга Муллина (Россия) – 4,65

3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,55