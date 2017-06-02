Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Шубенков: «Болт – понторез»

    Теги бег сборная России Усэйн Болт сборная Ямайки Сергей Шубенков

    Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал об отношении к восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту.

     – С Болтом никак не общаемся. Сейчас Усэйн Болт – это персона, переросшая мировую легкую атлетику. Встретить его на каких-то стартах…

    В 2015 году его не было вообще нигде, он пропустил все старты, приехал только на чемпионат мира, спокойно выиграл свои три дисциплины и уехал обратно куда-то на Ямайку.

    Он, конечно, понторез, на самом деле. Болт – это Болт. Я видел его исключительно в зоне разминки, там никто друг к другу не пристает. Я с ним встречался на тренировке, подходил фотографироваться, а он такой: «Сейчас, подождите, ребята».

    Но вы тогда не были чемпионом мира?

    – Нет, еще не был. Встретиться с ним на допинг-контроле? Думаю, если он придет на допинг-контроль, он парализует весь допинг-контроль», – сказал Шубенков в эфире телевидения ОКР.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться