Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал об отношении к восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту.

– С Болтом никак не общаемся. Сейчас Усэйн Болт – это персона, переросшая мировую легкую атлетику. Встретить его на каких-то стартах…

В 2015 году его не было вообще нигде, он пропустил все старты, приехал только на чемпионат мира, спокойно выиграл свои три дисциплины и уехал обратно куда-то на Ямайку.

Он, конечно, понторез, на самом деле. Болт – это Болт. Я видел его исключительно в зоне разминки, там никто друг к другу не пристает. Я с ним встречался на тренировке, подходил фотографироваться, а он такой: «Сейчас, подождите, ребята».

– Но вы тогда не были чемпионом мира?

– Нет, еще не был. Встретиться с ним на допинг-контроле? Думаю, если он придет на допинг-контроль, он парализует весь допинг-контроль», – сказал Шубенков в эфире телевидения ОКР.