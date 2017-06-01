Президент Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что Россия потенциально может провести летние Олимпийские игры 2028 года.

«Потенциально Россия может провести летние Олимпийские игры 2028 года. Не только Москва и Санкт-Петербург, но и Казань, и Сочи.

Сейчас всерьез обсуждается, что Лос-Анджелес и Париж поделят между собой 2024 и 2028 годы. Тогда заявку можно будет подавать лишь на 2032 год, но это, как и обсуждение российских городов, которые могут провести Олимпиаду, чисто гипотетическая вещь. Никто заявок не подавал», – сказал Жуков.