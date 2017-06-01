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    Александр Жуков: «Россия может провести летнюю Олимпиаду в 2028 году»

    Теги МОК Александр Жуков ОКР Олимпиада-2028 Олимпиада-2032

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Россия потенциально может провести летние Олимпийские игры 2028 года.

    «Потенциально Россия может провести летние Олимпийские игры 2028 года. Не только Москва и Санкт-Петербург, но и Казань, и Сочи.

    Сейчас всерьез обсуждается, что Лос-Анджелес и Париж поделят между собой 2024 и 2028 годы. Тогда заявку можно будет подавать лишь на 2032 год, но это, как и обсуждение российских городов, которые могут провести Олимпиаду, чисто гипотетическая вещь. Никто заявок не подавал», – сказал Жуков.

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