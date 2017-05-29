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    Чемпион России по спортивной ходьбе Трофимов дисквалифицирован на четыре года

    Теги спортивная ходьба допинг сборная России дисквалификации IAAF CAS Петр Трофимов

    Российский ходок Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Данное решение было вынесено Спортивным арбитражным судом (CAS). Россиянин был признан виновным в нарушении пункта 32.2 (b) «Попытка применения запрещенной субстанции» антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

    Чемпион России-2016 дисквалифицирован на четыре года начиная с 3 ноября 2016 года. Результаты россиянина с 13 августа 2009 года по 18 мая 2013 года будут аннулированы.

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