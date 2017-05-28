Сегодня в американском Юджине завершился этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Кучина победила в прыжках в высоту (2,03 м).

«Бриллиантовая лига»

Юджин, США

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Кучина (Россия) – 2,03

2. Камила Личвинко (Польша) – 1,95

3. Вашти Каннингем (США) – 1,95

4. Рут Бейтиа (Испания) – 1,92

5. Мирела Демирева (Болгария) – 1,88

100 м с/б

1. Джасмин Стоуэрс (США) – 12,59

2. Квин Харрисон (США) – 12,64

3. Доун Харпер (США) – 12,66

4. Кристина Мэннинг (США) – 12,66

5. Шарика Нэлвис (США) – 12,68

400 м с/б

1. Эшли Спенсер (США) – 53,38

2. Шамир Литтл (США) – 53,44

3. Джорджэнн Молин (США) – 54,09

4. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,50

5. Далайла Мухаммад (США) – 54,53

200 м

1. Тори Боуи (США) – 21,77

2. Шона Миллер (Багамские острова) – 21,91

3. Элейн Томпсон (Ямайка) – 21,98

4. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,30

5. Эллисон Феликс (США) – 22,33

800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.57,78

2. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.57,88

3. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.59,10

4. Хабитам Алему (Эфиопия) – 1.59,19

5. Селина Бюхель (Швейцария) – 1.59,46

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,86

2. Рено Лавильени (Франция) – 5,81

3. Петр Лисек (Польша) – 5,81

4. Арманд Дуплантис (Швеция) – 5,71

5. Шон Барбер (Канада) – 5,71

Тройной прыжок

1. Кристиан Тэйлор (США) – 18,11

2. Уилл Клэй (США) – 18,05

3. Дун Бинь (Китай) – 17,27

4. Алексис Копельо (Азербайджан) – 17,17

5. Джон Мурильо (Колумбия) – 16,95

Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) – 22,43

2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,71

3. Джо Ковач (США) – 21,44

4. Даррелл Хилл (США) – 21,20

5. Давид Шторль (Германия) – 20,63

100 м

1. Ронни Бейкер (США) – 9,86

2. Су Бинтянь (Китай) – 9,92

3. Чиджинду Уджа (Великобритания) – 9,95

4. Андре де Грасс (Канада) – 9,96

5. Джастин Гэтлин (США) – 9,97

400 м

1. Лашоун Мерритт (США) – 44,79

2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 45,04

3. Вернон Норвуд (США) – 45,05

4. Тони Маккуэй (США) – 45,19

5. Павел Маслак (Чехия) – 45,42

5000 м

1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 13.00,70

2. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 13.01,21

3. Джеффри Камворор (Кения) – 13.01,35

4. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 13.02,84

5. Альберт Роп (Бахрейн) – 13.04,82

Бауэрман миля

1. Рональд Квемои (Кения) – 3.49,04

2. Элайя Манангои (Кения) – 3.49,08

3. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.49,64

4. Винсент Кибет (Кения) – 3.51,17

5. Клэйтон Мерфи (США) – 3.51,99

Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»

Женщины

100 м

1. Моролаке Акиносун (США) – 10,94

2. Мюриэль Ауре (Кот-д’Ивуар) – 10,96

3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 10,97

1500 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.59,67

2. Хеллен Обири (Кения) – 4.00,46

3. Лора Мьюр (Великобритания) – 4.00,47

Мужчины

110 м с/б

1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,01

2. Роналд Леви (Ямайка) – 13,10

3. Девон Аллен (США) – 13,11

Международная миля

1. Тьягу Андре (Бразилия) – 3.51,99

2. Крис О’Хэр (Великобритания) – 3.53,34

3. Хенрик Ингебригтсен (Норвегия) – 3.53,79