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    «Бриллиантовая лига». Кучина, Семеня, Фара одержали победы, Гэтлин – 5-й и другие результаты

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    Сегодня в американском Юджине завершился этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Кучина победила в прыжках в высоту (2,03 м).

    «Бриллиантовая лига»

    Юджин, США

    Женщины

    Прыжки в высоту

    1. Мария Кучина (Россия) – 2,03
    2. Камила Личвинко (Польша) – 1,95
    3. Вашти Каннингем (США) – 1,95
    4. Рут Бейтиа (Испания) – 1,92
    5. Мирела Демирева (Болгария) – 1,88

    100 м с/б

    1. Джасмин Стоуэрс (США) – 12,59
    2. Квин Харрисон (США) – 12,64
    3. Доун Харпер (США) – 12,66
    4. Кристина Мэннинг (США) – 12,66
    5. Шарика Нэлвис (США) – 12,68

    400 м с/б

    1. Эшли Спенсер (США) – 53,38
    2. Шамир Литтл (США) – 53,44
    3. Джорджэнн Молин (США) – 54,09
    4. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,50
    5. Далайла Мухаммад (США) – 54,53

    200 м

    1. Тори Боуи (США) – 21,77
    2. Шона Миллер (Багамские острова) – 21,91
    3. Элейн Томпсон (Ямайка) – 21,98
    4. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,30
    5. Эллисон Феликс (США) – 22,33

    800 м

    1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.57,78
    2. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.57,88
    3. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.59,10
    4. Хабитам Алему (Эфиопия) – 1.59,19
    5. Селина Бюхель (Швейцария) – 1.59,46

    Мужчины

    Прыжки с шестом

    1. Сэм Кендрикс (США) – 5,86
    2. Рено Лавильени (Франция) – 5,81
    3. Петр Лисек (Польша) – 5,81
    4. Арманд Дуплантис (Швеция) – 5,71
    5. Шон Барбер (Канада) – 5,71

    Тройной прыжок

    1. Кристиан Тэйлор (США) – 18,11
    2. Уилл Клэй (США) – 18,05
    3. Дун Бинь (Китай) – 17,27
    4. Алексис Копельо (Азербайджан) – 17,17
    5. Джон Мурильо (Колумбия) – 16,95

    Толкание ядра

    1. Райан Краузер (США) – 22,43
    2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,71
    3. Джо Ковач (США) – 21,44
    4. Даррелл Хилл (США) – 21,20
    5. Давид Шторль (Германия) – 20,63

    100 м

    1. Ронни Бейкер (США) – 9,86
    2. Су Бинтянь (Китай) – 9,92
    3. Чиджинду Уджа (Великобритания) – 9,95
    4. Андре де Грасс (Канада) – 9,96
    5. Джастин Гэтлин (США) – 9,97

    400 м

    1. Лашоун Мерритт (США) – 44,79
    2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 45,04
    3. Вернон Норвуд (США) – 45,05
    4. Тони Маккуэй (США) – 45,19
    5. Павел Маслак (Чехия) – 45,42

    5000 м

    1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 13.00,70
    2. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 13.01,21
    3. Джеффри Камворор (Кения) – 13.01,35
    4. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 13.02,84
    5. Альберт Роп (Бахрейн) – 13.04,82

    Бауэрман миля

    1. Рональд Квемои (Кения) – 3.49,04
    2. Элайя Манангои (Кения) – 3.49,08
    3. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.49,64
    4. Винсент Кибет (Кения) – 3.51,17
    5. Клэйтон Мерфи (США) – 3.51,99

    Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»

    Женщины

    100 м

    1. Моролаке Акиносун (США) – 10,94
    2. Мюриэль Ауре (Кот-д’Ивуар) – 10,96
    3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 10,97

    1500 м

    1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.59,67
    2. Хеллен Обири (Кения) – 4.00,46
    3. Лора Мьюр (Великобритания) – 4.00,47

    Мужчины

    110 м с/б

    1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,01
    2. Роналд Леви (Ямайка) – 13,10
    3. Девон Аллен (США) – 13,11

    Международная миля

    1. Тьягу Андре (Бразилия) – 3.51,99
    2. Крис О’Хэр (Великобритания) – 3.53,34
    3. Хенрик Ингебригтсен (Норвегия) – 3.53,79

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