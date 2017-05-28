«Бриллиантовая лига». Кучина, Семеня, Фара одержали победы, Гэтлин – 5-й и другие результаты
Сегодня в американском Юджине завершился этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Кучина победила в прыжках в высоту (2,03 м).
«Бриллиантовая лига»
Юджин, США
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Кучина (Россия) – 2,03
2. Камила Личвинко (Польша) – 1,95
3. Вашти Каннингем (США) – 1,95
4. Рут Бейтиа (Испания) – 1,92
5. Мирела Демирева (Болгария) – 1,88
100 м с/б
1. Джасмин Стоуэрс (США) – 12,59
2. Квин Харрисон (США) – 12,64
3. Доун Харпер (США) – 12,66
4. Кристина Мэннинг (США) – 12,66
5. Шарика Нэлвис (США) – 12,68
400 м с/б
1. Эшли Спенсер (США) – 53,38
2. Шамир Литтл (США) – 53,44
3. Джорджэнн Молин (США) – 54,09
4. Зузана Гейнова (Чехия) – 54,50
5. Далайла Мухаммад (США) – 54,53
200 м
1. Тори Боуи (США) – 21,77
2. Шона Миллер (Багамские острова) – 21,91
3. Элейн Томпсон (Ямайка) – 21,98
4. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,30
5. Эллисон Феликс (США) – 22,33
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.57,78
2. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.57,88
3. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.59,10
4. Хабитам Алему (Эфиопия) – 1.59,19
5. Селина Бюхель (Швейцария) – 1.59,46
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,86
2. Рено Лавильени (Франция) – 5,81
3. Петр Лисек (Польша) – 5,81
4. Арманд Дуплантис (Швеция) – 5,71
5. Шон Барбер (Канада) – 5,71
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) – 18,11
2. Уилл Клэй (США) – 18,05
3. Дун Бинь (Китай) – 17,27
4. Алексис Копельо (Азербайджан) – 17,17
5. Джон Мурильо (Колумбия) – 16,95
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) – 22,43
2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,71
3. Джо Ковач (США) – 21,44
4. Даррелл Хилл (США) – 21,20
5. Давид Шторль (Германия) – 20,63
100 м
1. Ронни Бейкер (США) – 9,86
2. Су Бинтянь (Китай) – 9,92
3. Чиджинду Уджа (Великобритания) – 9,95
4. Андре де Грасс (Канада) – 9,96
5. Джастин Гэтлин (США) – 9,97
400 м
1. Лашоун Мерритт (США) – 44,79
2. Баболоки Тебе (Ботсвана) – 45,04
3. Вернон Норвуд (США) – 45,05
4. Тони Маккуэй (США) – 45,19
5. Павел Маслак (Чехия) – 45,42
5000 м
1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 13.00,70
2. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 13.01,21
3. Джеффри Камворор (Кения) – 13.01,35
4. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 13.02,84
5. Альберт Роп (Бахрейн) – 13.04,82
Бауэрман миля
1. Рональд Квемои (Кения) – 3.49,04
2. Элайя Манангои (Кения) – 3.49,08
3. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.49,64
4. Винсент Кибет (Кения) – 3.51,17
5. Клэйтон Мерфи (США) – 3.51,99
Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»
Женщины
100 м
1. Моролаке Акиносун (США) – 10,94
2. Мюриэль Ауре (Кот-д’Ивуар) – 10,96
3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 10,97
1500 м
1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.59,67
2. Хеллен Обири (Кения) – 4.00,46
3. Лора Мьюр (Великобритания) – 4.00,47
Мужчины
110 м с/б
1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,01
2. Роналд Леви (Ямайка) – 13,10
3. Девон Аллен (США) – 13,11
Международная миля
1. Тьягу Андре (Бразилия) – 3.51,99
2. Крис О’Хэр (Великобритания) – 3.53,34
3. Хенрик Ингебригтсен (Норвегия) – 3.53,79
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